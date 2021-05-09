Странный морской червь ветвится и выживает без пищи внутри губок

Живет на нашей планете необычный морской червь под названием Ramisyllis multicaudata, и это, возможно, самый странный червяк на планете. Впервые он был обнаружен в 2006 году, а официально описан — в 2012. Теперь ученые впервые подробно изучили его анатомию, раскрывая больше фактов об этом существе.
R. multicaudata относится к многощетинковым червям из семейства Syllidae. Он обитает под водой на глубине около 20 метров, находится в симбиотических отношениях с губкой из рода Petrosia и живет припеваючи внутри ее тканей. Главная особенность тела червя — его ветвистость. У R. multicaudata есть голова с мозгом и парой глаз, а еще — множество задних частей тела, которые растут из его головы, словно ветви из ствола дерева.
Исследователи собрали особей червя в гавани Дарвина в Австралии и нашли образцы его же в коллекции Музея биоразнообразия Геттингенского университета. Для своего анализа они объединили такие методы, как гистология, электронно-оптическая микроскопия, иммуногистохимия, конфокальная лазерная микроскопия и рентгеновская компьютерная микротомография. Это позволило получить трехмерные изображения как различных внутренних органов червей, так и внутренней части губок, в которых они обитают.
Размножение R. multicaudata происходит путем деления. Репродуктивные единицы, которые можно назвать столонами (по ассоциации с побегами, предназначенными для вегетативного размножения у растений), развиваются на отдельных ветвях тела червя. Перед отделением в них формируется новый мозг и глаза, что помогает червю ориентироваться в окружающем пространстве. Затем, когда столон вырывается на свободу, он становится полностью автономным животным, готовым к плаванию и размножению.
Однако есть одна загадка, на которую до сих пор нет ответа: голова червя погружена в губку, и остается неясным, как и чем питается R. multicaudata.
«В нашем исследовании мы пришли к выводу, что кишечник этих животных может быть функциональным, но внутри них никогда не было замечено никаких следов пищи, и поэтому остается загадкой, как они питают свои огромные разветвленные тела. Другие вопросы, поднятые в этом исследовании, заключаются в том, как "ветви" тела червя влияют на его кровообращение и нервные импульсы», – говорит соавтор исследования Майте Агуадо.