Странный морской червь ветвится и выживает без пищи внутри губок

Живет на нашей планете необычный морской червь под названием Ramisyllis multicaudata, и это, возможно, самый странный червяк на планете. Впервые он был обнаружен в 2006 году, а официально описан — в 2012. Теперь ученые впервые подробно изучили его анатомию, раскрывая больше фактов об этом существе.

R. multicaudata относится к многощетинковым червям из семейства Syllidae. Он обитает под водой на глубине около 20 метров, находится в симбиотических отношениях с губкой из рода Petrosia и живет припеваючи внутри ее тканей. Главная особенность тела червя — его ветвистость. У R. multicaudata есть голова с мозгом и парой глаз, а еще — множество задних частей тела, которые растут из его головы, словно ветви из ствола дерева.

Исследователи собрали особей червя в гавани Дарвина в Австралии и нашли образцы его же в коллекции Музея биоразнообразия Геттингенского университета. Для своего анализа они объединили такие методы, как гистология, электронно-оптическая микроскопия, иммуногистохимия, конфокальная лазерная микроскопия и рентгеновская компьютерная микротомография. Это позволило получить трехмерные изображения как различных внутренних органов червей, так и внутренней части губок, в которых они обитают.