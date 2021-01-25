Странный симбиоз с осами помог инжиру прижиться на Гавайях

Обследуя гавайский остров Кауаи в поисках инвазивных растений в 2017 году, ботаник Келси Брок заметила нечто необычное: оказалось, что на этом острове откуда-то появилось несколько неместных видов инжира (Fícus cárica).

У инжира, за исключением некоторых искусственно выведенных сортов, необычное опыление: оно происходит при помощи небольших черных ос-бластофаг (Blastophaga psenes), которые переносят пыльцу с мужских деревьев на женские. Сами осы-бластофаги не могут размножаться без инжира. Самка осы, оплодотворенная бескрылым самцом внутри мужского соцветия инжира, вылезает наружу через отверстие в вершине мужского соцветия. При этом она принимает на свое тело пыльцу с мужских цветков.

В поисках мужских соцветий часть самок попадает внутрь женских соцветий. Пыльца, занесенная ими, попадает на рыльце пестиков, благодаря чему происходит опыление цветков. Судя по палеонтологическим данным, такая система опыления сформировалась по меньшей мере 34 миллиона лет назад.

Считалось, что еще одна особенность опыления растения состоит в том, что один вид ос опыляет только один вид инжира, однако новое исследование показывает, что насекомые могут опылять и другие виды, которые они ранее никогда не опыляли.