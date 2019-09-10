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Природа

Страны Амазонии заключили пакт о защите тропических лесов

10 сентября 2019
Леса Амазонии
Фото: jpl.nasa.gov
Договор подписали представители семи государств Южной Америки.

Руководители Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии, Боливии, Гайаны и Суринама подписали по итогам саммита стран Амазонии «Летисийский пакт». Этот документ регулирует взаимодействие государств региона при защите амазонских лесов.

Страны договорились о сотрудничестве, которое подразумевает обмен информацией о нелегальной вырубке леса и незаконных раскопках, усиленный мониторинг лесов с помощью спутников, содействия исследованиям и расширение участия коренных народов в содействии устойчивому использованию тропических лесов.

Поводом для проведения саммита стали сильные пожары в лесах Амазонии в этом году, почти вдвое превышающие по площади пожары 2018 года. Они продолжаются уже более месяца и вызвали громкую реакцию международного сообщества.

Согласно информации Национального института космических исследований Бразилии, с начала года в стране зарегистрированы 83 329 очагов пожаров, а к июлю площадь сгоревших лесов Амазонии составила 18 629 квадратных километра.

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