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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Природа

Страшный огненный шторм накрыл Британскую Колумбию: фото и видео

Анастасия Баринова
02 июля 2021
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Фото: Colin Dacre / Twitter
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Фото: Daniel Swain/Twitter
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Фото: Daniel Swain/Twitter
Огненные штормы случаются все чаще и чаще по всему миру. В результате увеличивается и количество бьющих молний – во много раз.

В Британской Колумбии было зафиксировано 710 117 разрядов молнии за одни сутки 30 июня. Это 5% от годовой нормы молний по всей Канаде. Причиной, по большей части, стал огненный шторм.

Это необычное явление вызвано лесными пожарами: при определенных условиях в воздухе и на земле они становятся настолько интенсивными, что образуют собственный «микроклимат». Как правило, пламя лесных пожаров разносится ветром, но если оно очень сильное, то воздушные потоки не справляются, и тогда в небо поднимается вертикальный дымовой столб. Он захватывает с собой вверх тепло и влагу, которые в стратосфере конденсируются и порождают пирокумулятивные облака.

Такой тип облачности может также возникать из-за вулканической активности, но в Британской Колумбии стартом стали именно лесные пожары: на фоне беспрецедентной жары здесь начали гореть леса с такой силой, что один населенный пункт под названием Литтон уже уничтожен.

Пламя настолько стремительно подходило населенному пункту, что у его жителей было всего 15 минут, чтобы покинуть дома.

Объясняя, что молнии в Британской Колумбии вызваны пожарами, метеорологи не смогли назвать примера подобной интенсивности. Самый последний крупный случай произошел в Калифорнии в августе прошлого года, но и тогда было зафиксировано «всего лишь» 20 000 разрядов за четыре дня. Это значительно ниже канадских показателей. На некоторых спутниковых снимках видно, что облака образовались на высоте около 18 288 метров над поверхностью Земли. Это позволило им пробиться через тропопаузу: границу, отделяющую нижнюю атмосферу от стратосферы, и направить дым в верхние слои атмосферы. 

Такое происходит крайне редко и больше похоже на результат сильного извержения вулкана. Похожее явление, и тоже в более мелком масштабе по сравнению с Канадой, было зафиксировано в Австралии в 2019-2020 годах. Исследования показали, что там лесные пожары нагревали стратосферу в течение шести месяцев. 

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Для Британской Колумбии прогноз звучит пугающим: синоптики ожидают дальнейшего роста температур на фоне отсутствия дождей. 

«Большинство этих пожаров будет пылать до тех пор, пока не выпадет снег. Засуха зашкаливает, количество возгораний зашкаливает, интенсивность пожаров зашкаливает»,– Дэниел Суэйн, климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Таким образом, молнии – не самая большая проблема на фоне всего остального. Горящие леса сокращают территории, где живут коренные народности Канады. Кроме того, они выбрасывают в атмосферу повышенный объем углекислого газа.

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