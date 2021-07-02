Страшный огненный шторм накрыл Британскую Колумбию: фото и видео

Такой тип облачности может также возникать из-за вулканической активности, но в Британской Колумбии стартом стали именно лесные пожары: на фоне беспрецедентной жары здесь начали гореть леса с такой силой, что один населенный пункт под названием Литтон уже уничтожен.

Пламя настолько стремительно подходило населенному пункту, что у его жителей было всего 15 минут, чтобы покинуть дома.