Страшный огненный шторм накрыл Британскую Колумбию: фото и видео

Огненные штормы случаются все чаще и чаще по всему миру. В результате увеличивается и количество бьющих молний – во много раз.

В Британской Колумбии было зафиксировано 710 117 разрядов молнии за одни сутки 30 июня. Это 5% от годовой нормы молний по всей Канаде. Причиной, по большей части, стал огненный шторм.

Ok, so now that I've picked my jaw up off the ground...



Yesterday was a terrible #pyroCB #lightning event in #BCwx and into #ABwx. Between 3pm June 30 and 6am July 1 (Pacific Time), the North American Lightning Detection Network detected 710,117 total lightning events. pic.twitter.com/Wj6nMHrcOX — Chris Vagasky (@COweatherman) July 1, 2021

Это необычное явление вызвано лесными пожарами: при определенных условиях в воздухе и на земле они становятся настолько интенсивными, что образуют собственный «микроклимат». Как правило, пламя лесных пожаров разносится ветром, но если оно очень сильное, то воздушные потоки не справляются, и тогда в небо поднимается вертикальный дымовой столб. Он захватывает с собой вверх тепло и влагу, которые в стратосфере конденсируются и порождают пирокумулятивные облака.

Такой тип облачности может также возникать из-за вулканической активности, но в Британской Колумбии стартом стали именно лесные пожары: на фоне беспрецедентной жары здесь начали гореть леса с такой силой, что один населенный пункт под названием Литтон уже уничтожен. Пламя настолько стремительно подходило населенному пункту, что у его жителей было всего 15 минут, чтобы покинуть дома.

Объясняя, что молнии в Британской Колумбии вызваны пожарами, метеорологи не смогли назвать примера подобной интенсивности. Самый последний крупный случай произошел в Калифорнии в августе прошлого года, но и тогда было зафиксировано «всего лишь» 20 000 разрядов за четыре дня. Это значительно ниже канадских показателей. На некоторых спутниковых снимках видно, что облака образовались на высоте около 18 288 метров над поверхностью Земли. Это позволило им пробиться через тропопаузу: границу, отделяющую нижнюю атмосферу от стратосферы, и направить дым в верхние слои атмосферы.

Here is a satellite loop of a pyro cumulus cloud over the #LavaFire . This cloud reached up to 38000 feet based off of data from our radar KMAX. pic.twitter.com/wPvncFItGB — NWS Medford (@NWSMedford) July 1, 2021

Wildfires can generate self-amplifying weather.



If enough heat and smoke rise rapidly into the atmosphere, they form massive, tempestuous pyrocumulonimbus clouds that shoot lightning and scatter embers, igniting even more fires.



This is happening right now in British Columbia. pic.twitter.com/HFmxBvCey8 — Ferris Jabr (@ferrisjabr) July 1, 2021

Такое происходит крайне редко и больше похоже на результат сильного извержения вулкана. Похожее явление, и тоже в более мелком масштабе по сравнению с Канадой, было зафиксировано в Австралии в 2019-2020 годах. Исследования показали, что там лесные пожары нагревали стратосферу в течение шести месяцев.

Для Британской Колумбии прогноз звучит пугающим: синоптики ожидают дальнейшего роста температур на фоне отсутствия дождей.

«Большинство этих пожаров будет пылать до тех пор, пока не выпадет снег. Засуха зашкаливает, количество возгораний зашкаливает, интенсивность пожаров зашкаливает»,– Дэниел Суэйн, климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.