Строим домик для летучих мышей: частые ошибки и советы новичкам

Самыми востребованными стали две модели: однокамерная и четырехкамерная. Они максимально приближены к природным аналогам, имитируя щели под корой дерева и другие излюбленные летучими мышами укрытия. Однако благая идея едва не обернулась катастрофой – к такому выводы пришли биологи из Иллинойса, проанализировав практику за нескольких лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Conservation Science and Practice.



По их данным, большинство домиков, выпускающихся на продажу, не только не идут на пользу рукокрылым, но и наносят вред: стремясь привлечь покупателя, производители окрашивают мышиные «скворечники» в разные цвета и экспериментируют с размерами. А в результате коробочка оказывается слишком тесной – животные получают травмы, пытаясь поселиться там. Кроме того, темные поверхности сильнее нагреваются, что приводит к гибели мышей и их потомства. Эта ситуация характерна не только для теплых стран – даже в более прохладном климате маленький ящик аккумулирует внутри себя слишком высокую температуру.



Ученые также отмечают, что реклама вводит покупателей в заблуждение. Они нашли такие высказывания, как «летучие мыши любят тесные пространства и тепло», что не совсем соответствует действительности. Максимальный предел – это +40 °C, и едва температура повышается, мыши перемещаются в более прохладное место. В дупле дерева это сделать не сложно, но в крохотной коробочке, нагревшейся до +41 °C и выше, прохладный угол животное не найдет. Пытаясь спасти себя и потомство, мышь получает тепловой удар.

Всем любителям летучих мышей ученые советуют изготавливать домики самостоятельно, обеспечив животным максимально комфортные условия. Теснота должна быть относительной: мыши нужно перемещаться внутри своего жилища. Цвет домика не должен притягивать солнечные лучи.



Еще один важный аспект – само место размещения. Его нельзя устанавливать под прямыми солнечными лучами, и при этом нужно тщательно обследовать всю окружающую территорию. Хорошо, если рядом будет небольшой водоем – источник насекомых. Также можно высадить растения и принести ствол мертвого дерева. Провода или дороги с интенсивным движением делают путь к домику опасным, и особенную угрозу представляют ветряные турбины.