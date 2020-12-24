Строительство завода Tesla в Берлине приостановили из-за зимующих ящериц и змей

Немецкий суд издал приказ, запрещающий американскому производителю автомобилей Tesla вырубать деревья в лесу, где обитают зимующие обыкновенные ящерицы (Lacerta agilis). Биологи отмечают, что пресмыкающиеся не выживут в процессе расчистки земель под строительство завода в Берлине.

Отмечается, что Tesla озаботилась поимкой ящериц для их перемещения в другие лесные зоны, но, поскольку многие из самцов ящериц уже находились в своих зимних логовищах, суд постановил, что усилий компании по переселению было недостаточно для защиты популяции ящериц.

Это не первый случай, когда животные замедляют строительство завода Grünheide Gigafactory, который, по словам генерального директора компании Илона Маска, должен открыться в июле 2021 года и нацелен на выпуск 500 000 автомобилей в год.