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Природа

Строительство завода Tesla в Берлине приостановили из-за зимующих ящериц и змей

National Geographic Россия
24 декабря 2020
Lacerta agilis
Lacerta agilis
Фото: pixabay.com
Сроки возобновления строительства пока неизвестны.

Немецкий суд издал приказ, запрещающий американскому производителю автомобилей Tesla вырубать деревья в лесу, где обитают зимующие обыкновенные ящерицы (Lacerta agilis). Биологи отмечают, что пресмыкающиеся не выживут в процессе расчистки земель под строительство завода в Берлине. 

Отмечается, что Tesla озаботилась поимкой ящериц для их перемещения в другие лесные зоны, но, поскольку многие из самцов ящериц уже находились в своих зимних логовищах, суд постановил, что усилий компании по переселению было недостаточно для защиты популяции ящериц.

Это не первый случай, когда животные замедляют строительство завода Grünheide Gigafactory, который, по словам генерального директора компании Илона Маска, должен открыться в июле 2021 года и нацелен на выпуск 500 000 автомобилей в год.

Власти приостановили вырубку леса 10 декабря после того, как экологические группы выразили обеспокоенность по поводу зимующих змей.

В ноябре 2019 года защитники окружающей среды предупредили, что строительство завода может поставить под угрозу местный вид летучих мышей. 

Выбранный компанией Tesla участок площадью более 300 га находится примерно в часе езды от Берлина — в густом лесу. Взамен вырубленного леса компания пообещала посадить в три раза больше деревьев.

Планируется, что на предприятии будут производить электрокары Model 3 и Model Y. Новая фабрика позволит создать около 10 тысяч рабочих мест.

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