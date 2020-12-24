Строительство завода Tesla в Берлине приостановили из-за зимующих ящериц и змей
Немецкий суд издал приказ, запрещающий американскому производителю автомобилей Tesla вырубать деревья в лесу, где обитают зимующие обыкновенные ящерицы (Lacerta agilis). Биологи отмечают, что пресмыкающиеся не выживут в процессе расчистки земель под строительство завода в Берлине.
Отмечается, что Tesla озаботилась поимкой ящериц для их перемещения в другие лесные зоны, но, поскольку многие из самцов ящериц уже находились в своих зимних логовищах, суд постановил, что усилий компании по переселению было недостаточно для защиты популяции ящериц.
Это не первый случай, когда животные замедляют строительство завода Grünheide Gigafactory, который, по словам генерального директора компании Илона Маска, должен открыться в июле 2021 года и нацелен на выпуск 500 000 автомобилей в год.
Sicherheitsleistungen fehlen! #Tesla muss Bauarbeiten stoppen. #Potsdam https://t.co/EQoLt5e4S0 pic.twitter.com/Un44puFOYm— TAG24 NEWS Berlin (@Tag24B) December 18, 2020
Власти приостановили вырубку леса 10 декабря после того, как экологические группы выразили обеспокоенность по поводу зимующих змей.
В ноябре 2019 года защитники окружающей среды предупредили, что строительство завода может поставить под угрозу местный вид летучих мышей.
Выбранный компанией Tesla участок площадью более 300 га находится примерно в часе езды от Берлина — в густом лесу. Взамен вырубленного леса компания пообещала посадить в три раза больше деревьев.
Планируется, что на предприятии будут производить электрокары Model 3 и Model Y. Новая фабрика позволит создать около 10 тысяч рабочих мест.
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