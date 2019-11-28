Студентка взяла домой пуму, думая, что это котенок

Две недели спустя Дани внезапно умерла, но Тито рос и радовал свою хозяйку. Он был очень активным, интересовался любым новым объектом и очень быстро бегал и прыгал — так, что в результате повредил себе лапку. Флоренция отнесла малыша ветеринару, и здесь ее ждал сюрприз: специалисты сообщили, что это дикое животное, а не домашняя кошка. Некоторое время потребовалось на то, чтобы найти ветеринаров, готовых заняться необычным зверем, и наконец им заинтересовались представители аргентинского фонда спасения животных (Fundación Argentina de Rescate Animal, FARA).

Малышу на этот момент уже исполнилось три месяца. Врачи диагностировали трещину в его лапе и приступили к лечению. Его вид был определен как пума ягуарунди (лат. Puma yagouaroundi).