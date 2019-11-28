Студентка взяла домой пуму, думая, что это котенок

18-летняя Флоренция Лобо (Florencia Lobo), живущая в аргентинском городе Санта-Роза-де-Лилес, гуляла вместе с братом в лесу, когда услышала звук, похожий на плач. Молодые люди решили, что это кричит упавшая птица, и подошли к дереву, обнаружив под ним двух разнополых котят. Девушка забрала животных домой и назвала Тито (TIto) и Дани (Dani).
Две недели спустя Дани внезапно умерла, но Тито рос и радовал свою хозяйку. Он был очень активным, интересовался любым новым объектом и очень быстро бегал и прыгал — так, что в результате повредил себе лапку. Флоренция отнесла малыша ветеринару, и здесь ее ждал сюрприз: специалисты сообщили, что это дикое животное, а не домашняя кошка. Некоторое время потребовалось на то, чтобы найти ветеринаров, готовых заняться необычным зверем, и наконец им заинтересовались представители аргентинского фонда спасения животных (Fundación Argentina de Rescate Animal, FARA).
Малышу на этот момент уже исполнилось три месяца. Врачи диагностировали трещину в его лапе и приступили к лечению. Его вид был определен как пума ягуарунди (лат. Puma yagouaroundi).
Это хищное млекопитающее семейства кошачьих вырастает до 77 см в длину (высота в холке — около 25-35 см); весит ягуарунди до 9 кг. Окраска однотонная: либо бурая, либо ярко-рыжая. Животные ведут преимущественно одиночный образ жизни, но, в отличие от большинства кошачьих, активны днем. Эти оппортунистические хищники питаются мелкой добычей массой до 1 кг, но могут поймать и кролика, и опоссума. Вид распространен в Центральной и Южной Америке и относится к вызывающиим наименьшие опасения.
Сейчас Тито — на пути к выздоровлению, а затем его выпустят в дикую природу: на территорию заповедника Reserva experimental Horco Molle в провинции Тукуман, неподалеку от места, где он был найден. Флоренция Лобо очень по нему скучает, но понимает, что пума — не домашнее животное, и отправить ее обратно — единственно правильный выход.
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