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Природа

Студенты в Замбии оплакивают смерть рыбы-талисмана. К ним присоединился президент страны

Анастасия Крутикова
17 сентября 2020
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Фото: Edgar Chagwa Lungwu / Facebook
Знаменитого Мафиши провожают в последний путь с размахом.

Президент Замбии Эдгар Лунгу вместе со всей страной оплакивает смерть рыбы, которая жила в пруду во втором по величине университете страны. 

Студенты Университета Коппербелт (CBU) зажгли свечи и прошли по кампусу, чтобы оплакать смерть Мафиши («Большой рыбы» в переводе с языка бемба). Последние два десятилетия студенты CBU считали, что рыба приносит им удачу на экзаменах, другие просто любили приходить к пруду и наблюдать за Мафиши, говоря, что это снимает стресс и умиротворяет. Студенты утверждают, что рыбе не меньше 22 лет. 

Президент Замбии в своем Facebook процитировал Махатму Ганди, написав, что «величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным». 

Эдвин, студент второго курса университета, рассказал ВВС: «Мафиши был не просто обычным домашним животным, а культовым символом Университета. Просто наблюдая за тем, как он плывет, можно было исцелить свою душу перед экзаменами и в трудные времена».

Помимо шествия со свечами, студенты возложили цветы в пруд, где жил Мафиши, а также исполнили у кромки воды национальный гимн: 

Рыбу не похоронили, но планировали забальзамировать. 

В Твиттере студенты запустили хештег #Mafishi, который быстро приобрел популярность и превратился в тред не только для выражения сожалений, но и для шуток. Так, вместе с картинками рыбы студенты делятся рецептами жареной рыбы в панировке, а один из пользователей после традиционных слов в честь умершего пишет: «Пусть его плавники покоятся в водах небесных... или на сковороде». 

Однако большинство твитов содержат искренние слова в адрес рыбы-талисмана. 

Позже стало известно, что труп рыбы исчез из холодильника, в котором он хранился. Это подтвердил проректор университета профессор Найсон Нгома. Он добавил, что по поводу исчезновения рыбы уже начали расследования, а к виновным в исчезновении Мафиши будут приняты дисциплинарные меры.

Почитайте, как в Исландии оплакивали ледник. 

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