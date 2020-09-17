Студенты в Замбии оплакивают смерть рыбы-талисмана. К ним присоединился президент страны

Президент Замбии Эдгар Лунгу вместе со всей страной оплакивает смерть рыбы, которая жила в пруду во втором по величине университете страны.
Студенты Университета Коппербелт (CBU) зажгли свечи и прошли по кампусу, чтобы оплакать смерть Мафиши («Большой рыбы» в переводе с языка бемба). Последние два десятилетия студенты CBU считали, что рыба приносит им удачу на экзаменах, другие просто любили приходить к пруду и наблюдать за Мафиши, говоря, что это снимает стресс и умиротворяет. Студенты утверждают, что рыбе не меньше 22 лет.
Президент Замбии в своем Facebook процитировал Махатму Ганди, написав, что «величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным».
Эдвин, студент второго курса университета, рассказал ВВС: «Мафиши был не просто обычным домашним животным, а культовым символом Университета. Просто наблюдая за тем, как он плывет, можно было исцелить свою душу перед экзаменами и в трудные времена».
Помимо шествия со свечами, студенты возложили цветы в пруд, где жил Мафиши, а также исполнили у кромки воды национальный гимн:
Paying our last respects to #Mafishi 😭💔 na national anthem for our hero 🐡 pic.twitter.com/25KrmAqpEB— Mukanzala IK🇿🇲 (@CBUmoma) September 8, 2020
Рыбу не похоронили, но планировали забальзамировать.
В Твиттере студенты запустили хештег #Mafishi, который быстро приобрел популярность и превратился в тред не только для выражения сожалений, но и для шуток. Так, вместе с картинками рыбы студенты делятся рецептами жареной рыбы в панировке, а один из пользователей после традиционных слов в честь умершего пишет: «Пусть его плавники покоятся в водах небесных... или на сковороде».
Однако большинство твитов содержат искренние слова в адрес рыбы-талисмана.
Позже стало известно, что труп рыбы исчез из холодильника, в котором он хранился. Это подтвердил проректор университета профессор Найсон Нгома. Он добавил, что по поводу исчезновения рыбы уже начали расследования, а к виновным в исчезновении Мафиши будут приняты дисциплинарные меры.
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