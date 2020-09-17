Студенты в Замбии оплакивают смерть рыбы-талисмана. К ним присоединился президент страны

Президент Замбии Эдгар Лунгу вместе со всей страной оплакивает смерть рыбы, которая жила в пруду во втором по величине университете страны.

Студенты Университета Коппербелт (CBU) зажгли свечи и прошли по кампусу, чтобы оплакать смерть Мафиши («Большой рыбы» в переводе с языка бемба). Последние два десятилетия студенты CBU считали, что рыба приносит им удачу на экзаменах, другие просто любили приходить к пруду и наблюдать за Мафиши, говоря, что это снимает стресс и умиротворяет. Студенты утверждают, что рыбе не меньше 22 лет.

Президент Замбии в своем Facebook процитировал Махатму Ганди, написав, что «величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным».