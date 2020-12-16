Суд обязал французскую пару осушить их пруд со слишком громкими лягушками

Суд постановил осушить пруд, который 12 лет служил домом для лягушек, рыб, уток и источником воды для диких животных, включая цапель, оленей и кабанов.
Пруд находится в деревне Гриньоль с населением 587 человек. Он располагается на участке, принадлежащем супругам Мишелю и Анни Пешерас. Пара рассказала, что у них есть 90 дней, чтобы осушить водоем площадью 300 квадратных метров и избавиться от лягушек.
Судебные баталии длились девять лет. Их инициатором стал сосед пары Жан-Луи Мальфон, который жаловался, что в брачный период шум от лягушек достигал 63 децибел и мешал ему спать при открытых окнах.
В 2014 году дело было сначала отклонено местным судом, но позже иск удовлетворил судья в Бордо. С тех пор дело переводилось между различными юрисдикциями, но в итоге Мальфон одержал победу.
#Justice Michel et Annie Pécheras sont définitivement condamnés à reboucher leur mare à grenouilles. Leurs voisins les avaient poursuivis en justice pour la gêne causée par le chant des 🐸! « Injuste et scandaleux » pour le couple de retraités de Grignols. Photo Fce3PERIGORDS pic.twitter.com/zKpXZCt37f— France 3 Périgords (@F3Perigords) December 10, 2020
По словам Мишеля Пешераса, этот пруд существовал на местности долгое время, но затем был засыпан. Пара воссоздала пруд 12 лет назад.
Тем временем местная экологическая группа подала апелляцию в кассационную инстанцию, высшую судебную инстанцию Франции, на решение суда. Экологи утверждают, что в пруду обитает шесть охраняемых видов лягушек.
Петиция о спасении пруда в деревне Гриньоль собрала более 150 тысяч подписей за несколько дней.
«Мы просим о полной отмене этого приговора суда <…> Это решение — безымянное заблуждение, которое одобряет или даже обязывает уничтожение экосистемы и биоразнообразия во имя спокойствия жителей, которые могут быть только заемщиками природного пространства, являющегося местом жизни охраняемых видов», — говорится в петиции.
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