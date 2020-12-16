Суд обязал французскую пару осушить их пруд со слишком громкими лягушками

Суд постановил осушить пруд, который 12 лет служил домом для лягушек, рыб, уток и источником воды для диких животных, включая цапель, оленей и кабанов.

Пруд находится в деревне Гриньоль с населением 587 человек. Он располагается на участке, принадлежащем супругам Мишелю и Анни Пешерас. Пара рассказала, что у них есть 90 дней, чтобы осушить водоем площадью 300 квадратных метров и избавиться от лягушек.

Судебные баталии длились девять лет. Их инициатором стал сосед пары Жан-Луи Мальфон, который жаловался, что в брачный период шум от лягушек достигал 63 децибел и мешал ему спать при открытых окнах.

В 2014 году дело было сначала отклонено местным судом, но позже иск удовлетворил судья в Бордо. С тех пор дело переводилось между различными юрисдикциями, но в итоге Мальфон одержал победу.