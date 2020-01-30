Сурка Фила, предсказывающего погоду, могут заменить роботом

Зоозащитники из организации PETA призывают власти Пенсильвании покончить с традицией Дня сурка в ее привычном формате. По их мнению, вместо живого зверька можно использовать его анимированный вариант.
Традицию Дня Сурка в США принесли переселенцы. Она происходит от языческого германского поверья: если сурок увидит свою тень второго февраля, то зима продлится еще шесть недель, если нет, то весна придет рано. В пенсильванском городке Панксатони с 1887 года погоду предсказывает сурок Фил – «принимающий эликсир бессмертия» по официальной версии и заменяемый на похожего собрата на самом деле.
По подсчетам американских климатологов, точность предсказаний Фила составляет 39%, но тысячи людей не только в США, но и во всем мире с нетерпением ждут весеннего предсказания. В день праздника вокруг его норы, которая находится на юго-восточной окраине городка, проходят пышные торжества.
Обратившись с заявлением в Клуб Сурка, представители PETA говорят, что яркий свет, толпа и принудительное изъятие из домика – слишком напряженная ситуация для животного, а условия его жизни в течение остальных дней года далеки от природных. Фил живет в искусственной среде с климат-контролем и регулируемым освещением, рядом находится парк аттракционов и другие людные места.
В PETA уверены, что «искусственный Фил» вернет интерес к Панксатони: экологи напоминают, что новое поколение растет в «других условиях», для современных молодых людей выход сурка из домика «не достоин даже сообщения в соцсетях». Зато они интересуются технологиями и высоко оценят прогресс традиционного праздника. В противном же случае День сурка вообще может исчезнуть навсегда.
Представители Панксатони заявление PETA не прокомментировали. Они лишь уверены, что Фил чувствует себя хорошо и проблем не испытывает. «Если его так нервируют вспышки и камеры, почему он не стремится убежать?», – говорит президент Клуба Сурка Билл Дили (Bill Deeley).