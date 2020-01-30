Сурка Фила, предсказывающего погоду, могут заменить роботом

Обратившись с заявлением в Клуб Сурка, представители PETA говорят, что яркий свет, толпа и принудительное изъятие из домика – слишком напряженная ситуация для животного, а условия его жизни в течение остальных дней года далеки от природных. Фил живет в искусственной среде с климат-контролем и регулируемым освещением, рядом находится парк аттракционов и другие людные места.



В PETA уверены, что «искусственный Фил» вернет интерес к Панксатони: экологи напоминают, что новое поколение растет в «других условиях», для современных молодых людей выход сурка из домика «не достоин даже сообщения в соцсетях». Зато они интересуются технологиями и высоко оценят прогресс традиционного праздника. В противном же случае День сурка вообще может исчезнуть навсегда.



Представители Панксатони заявление PETA не прокомментировали. Они лишь уверены, что Фил чувствует себя хорошо и проблем не испытывает. «Если его так нервируют вспышки и камеры, почему он не стремится убежать?», – говорит президент Клуба Сурка Билл Дили (Bill Deeley).