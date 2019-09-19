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Природа

Сурок-ворюга стал звездой соцсетей. Его аккаунты ведет фермер, чьи огороды он разоряет

Анастасия Баринова
19 сентября 2019
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Фото: chunk_the_groundhog/Instagram
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Фото: chunk_the_groundhog/Instagram
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Фото: chunk_the_groundhog/Instagram
Заметив пропажу урожая, огородник установил видеокамеру.

Этой весной житель штата Делавэр Джефф Пермар (Jeff Permar) решил разбить огород на новом месте в окрестностях своего дома. Когда урожай поспел, Джеффа ожидал неприятный сюрприз: овощи и фрукты регулярно пропадали.

Ранее Пермар никогда не сталкивался со случаями кражи сельскохозяйственной продукции. «Я был крайне расстроен. Я всегда был заядлым садовником и имел дело с кучей проблем, но такое произошло впервые»,– говорит он. Мужчина установил видеокамеру и даже нашел вора, но наказать его не получится: лакомиться приходит сурок.

Первое «доказательное» видео сделано 10 августа. При этом зверь не только не прятался – он будто нарочно позировал видеокамере, поедая украденное с видом «Потому что могу!». Это выглядело настолько смешно, что садовник перестал сердиться.

«Мы соседи. Это и его земля тоже. Просто я разбил на ней огород»,– Джефф Пермар.

Назвав бессовестного воришку «потрясающим парнем», Пермар дал ему прозвище Чанк (Chunk, «Пухляк») и стал ждать его возвращения.

Так и произошло: сурку нет смысла отказываться от легкодоступной пищи, и он продолжает наведываться на огород регулярно. За месяц садовник набрал более 20 видео, где Чанк приходит подкрепиться. Мужчина переименовал свой аккаунт в Инстаграме в честь Чанка, а также завел ему отдельный YouTube-канал.

Посмотрите на другие интересные кадры, которые можно получить скрытой камерой в дикой природе.

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