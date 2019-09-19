Этой весной житель штата Делавэр Джефф Пермар (Jeff Permar) решил разбить огород на новом месте в окрестностях своего дома. Когда урожай поспел, Джеффа ожидал неприятный сюрприз: овощи и фрукты регулярно пропадали.



Ранее Пермар никогда не сталкивался со случаями кражи сельскохозяйственной продукции. «Я был крайне расстроен. Я всегда был заядлым садовником и имел дело с кучей проблем, но такое произошло впервые»,– говорит он. Мужчина установил видеокамеру и даже нашел вора, но наказать его не получится: лакомиться приходит сурок.