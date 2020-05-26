Сувенирный вулкан: как кипит жизнь вокруг Этны – самого активного вулкана в мире

Впрочем, профессиональный вулканолог назовет этот регион не Европой и не Африкой, а микроплитой Адрией — небольшим отторженцем древнего суперконтинента Гондваны. Что касается самих итальянских вулканов, то, несмотря на почти двадцативековую — со времен Плиния Старшего, погибшего при извержении Везувия, — историю исследований, секреты их происхождения ученые так до конца и не раскрыли. Тайны характеров тоже. А они все на удивление разные: Стромболи, не затухая, светит морским маяком, Везувий извергается крайне редко, но метко, как это ни печально, а Этну можно назвать самым дружелюбным вулканом в мире. Конечно, и он далеко не безобидный, но люди привыкли к постоянству извержений настолько, что вулкан стал своего рода сувениром.

Так что главная достопримечательность Сицилии не мафиози в белых носках, не Сиракузы с античными руинами, не катакомбы Палермо с развешанными по стенам покойниками, а Этна. Круглосуточный гигантский суператтракцион. И самый активный вулкан в мире: последние 40 лет он извергается в среднем каждые полтора года. Но слухи о его кровожадности опять же для доверчивых туристов: кто ж добровольно откажется побывать «на волоске от смерти»? Письменные источники свидетельствуют об обратном: за все время сосуществования людей и вулкана погибло 77 человек. Если принять во внимание многие тысячи путешественников и сотни вулканологов, всеми правдами и неправдами стремящихся попасть в самое жерло вулкана, эта цифра поражает.