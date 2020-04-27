Светящихся дельфинов засняли в калифорнийских водах: видео

В прибрежных районах биолюминесценция вызывается микроскопическими организмами, называемыми динофлагеллятами (Dinoflagellata). Эти крошечные морские «огненные растения» являются членами семейства планктонов, и они весьма чувствительны к любым движениям. Настолько, что, когда кто-то прикасается к ним, каждая клетка излучает вспышку света продолжительностью до 100 миллисекунд, почти как охранная сигнализация.

Динофлагелляты производят два химических вещества. Связанный с белком субстрат, который называется люциферин, при внешнем воздействии отделяется от белка и подвергается действию фермента люциферазы. В реакции также участвует кислород, а сигналом служит, по сути, электрический импульс — мембранный потенциал клетки меняется, и она начинает светиться.

По одной версии, динофлагелляты используют свет, чтобы напугать хищника, который собирается их съесть. По другой — чтобы привлечь еще больше хищников, но уже таких, которые питаются теми, кто ест динофлагеллятов.