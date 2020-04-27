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Природа

Светящихся дельфинов засняли в калифорнийских водах: видео

National Geographic Россия
27 апреля 2020
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Фото: Patrick Coyne
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Фото: Patrick Coyne
На самом деле, светятся не дельфины, а биолюминесцентные водоросли – но выглядит все равно невероятно красиво.

Редкую и завораживающую картину удалось заснять калифорнийскому фотографу Патрику Койну. Он специально отправился на катере в ночное путешествие у берегов калифорнийского пляжа Ньюпорт, и после нескольких часов поисков отыскал стаю дельфинов, пробирающихся сквозь биолюминесцентные водоросли.

По словам Койна, это была самая волшебная ночь в его жизни. Фотограф отметил, что получение отснятого материала потребовало идеальных условий и редкой удачи.

В прибрежных районах биолюминесценция вызывается микроскопическими организмами, называемыми динофлагеллятами (Dinoflagellata). Эти крошечные морские «огненные растения» являются членами семейства планктонов, и они весьма чувствительны к любым движениям. Настолько, что, когда кто-то прикасается к ним, каждая клетка излучает вспышку света продолжительностью до 100 миллисекунд, почти как охранная сигнализация.

Динофлагелляты производят два химических вещества. Связанный с белком субстрат, который называется люциферин, при внешнем воздействии отделяется от белка и подвергается действию фермента люциферазы. В реакции также участвует кислород, а сигналом служит, по сути, электрический импульс — мембранный потенциал клетки меняется, и она начинает светиться.

По одной версии, динофлагелляты используют свет, чтобы напугать хищника, который собирается их съесть. По другой — чтобы привлечь еще больше хищников, но уже таких, которые питаются теми, кто ест динофлагеллятов.

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