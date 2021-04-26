Тайна скелета, найденного на шотландском побережье

Звучали версии о кашалоте, и верными оказались именно они. Местные жители вспомнили, что в марте прошлого года здесь на мель был выброшен кашалот, и это могли быть его останки.

Только в 2018 году на шотландский берег водой было вынесено 930 мертвых животных, и виной их гибели зачастую становился пластик.