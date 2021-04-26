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Природа

Тайна скелета, найденного на шотландском побережье

Анастасия Баринова
26 апреля 2021
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Фото: Polly Burns/Twitter
Останки гигантского чудовища породили невероятные версии.

Жительница шотландского острова Саут-Уист отправилась на прогулку со своей собакой, золотистым ретривером. Она недавно переехала в эту местность и потому особенно была удивлена находкой, поджидавшей ее на берегу.

Фотографией в соцсетях поделилась ее сестра, попросившая опознать животное. Она подчеркнула, что попавшая в кадр собака дает отличное представление о масштабе обнаруженного скелета. Пост набрал тысячи комментариев с предположениями по большей части фантастическими – вроде останков динозавра, Кракена, Крайт-дракона с планеты Татуин или лох-несского чудовища (возможно, его «двоюродного брата», поскольку само озеро Лох-Несс находится в сотнях километрах на другом острове).

Звучали версии о кашалоте, и верными оказались именно они. Местные жители вспомнили, что в марте прошлого года здесь на мель был выброшен кашалот, и это могли быть его останки. 

Только в 2018 году на шотландский берег водой было вынесено 930 мертвых животных, и виной их гибели зачастую становился пластик.

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