Тайна смерти альфа-акулы: кто убил и съел громадную хищницу?

Первый подозреваемый – это косатка. Киты-убийцы часто нападают на белых акул и съедают их печень – возможно, именно поэтому рыбы-хищницы исчезли из вод Южной Африки. Наблюдения, сделанные по всему миру за последние годы, свидетельствуют о постоянном противостоянии этих двух опасных морских убийц, причем морские млекопитающие чаще всего побеждают. Было замечено, что если они появляются в районе охоты больших белых акул, то те сразу уплывают и до конца сезона в эти воды не возвращаются – даже если косатки просто проплывали мимо. Так что предположение похоже на правду – вот только датчик опустился на глубину почти вдвое большую, чем глубина, на которую обычно могут нырять косатки. Нельзя исключать, что эта косатка просто была «рекордсменкой» по нырянию – у некоторых зубатых китов исследователи недавно обнаружили уникальные способности погружаться на невиданные ранее глубины.

Версия номер два – громадный кальмар. Эти огромные животные могут достигать до 18 метров в длину (вместе с щупальцами), у них невероятная сила укуса (превосходящая силу челюстей крокодила или льва). То есть мы можем представить, что великан-Кракен решил напасть на альфа-акулу – вот только дальше он столкнулся бы с непреодолимой анатомической проблемой. У кальмаров, как и у всех головоногих моллюсков, от глотки к желудку тянется тонкая трубка — пищевод, пронзающий на пути к желудку мозг и печень. Поэтому они, несмотря на большой аппетит, не могут проглотить добычу целиком, а вынуждены дробить ее на мелкие куски «клювом», прежде чем отправить ее в рот. В таком случае кальмар попросту не смог бы целиком проглотить датчик – а найден он был в целости и сохранности, хоть и изъеденный желудочным соком.

Последняя версия ученых целиком и полностью отвечает поговорке «всегда найдется рыба крупнее». Вполне возможно, что где-то в глубинах океана существовала еще более громадная белая акула, которая и напала на альфу – дружелюбием к собратьям эти рыбы не отличаются и вполне могут заняться каннибализмом. Но и тут есть одно «но» – температура датчика подскочила до 25 граудсов по Цельсию, в то время как у белых акул даже внутри желудка не может быть такой высокой температуры (максимум составляет 21°C). Однако некоторые специалисты предполагают, что у акулы, которая выросла до таких размеров, чтобы победить акулу-альфу, наверняка был гигантизм, а это вполне могло привести к тому, что ее температура тоже была несколько выше.

Как бы то ни было, убийцу до сих пор установить не удалось. Примерно 95% глубин мирового океана все еще не исследованы, а морские биологи каждый год обнаруживают тысячи новых видов, обитающих на дне морском и рассекающих водные толщи. Потому существо, которое находится где-то на границе реальности и криптозоологии, до сих пор волнует воображение ученых и обывателей. А смерть акулы-альфы, кажется, так и останется тайной.

Посмотрите на первые в истории снимки брачного ритуала китовых акул.