Тайна смерти альфа-акулы: кто убил и съел громадную хищницу?

В 2003 году в Австралии проводился масштабный проект по установке специальных датчиков на спинные плавники больших белых акул – так ученые могли отслеживать их перемещения, температуру и другие параметры. Одной из акул, на которую закрепили датчик, была крупная здоровая самка трех метров в длину. Ее нарекли «альфа-акулой» и, пометив, отпустили бороздить подводные глубины.
Однако всего несколько месяцев спустя, в январе 2004 года, датчик альфа-акулы был обнаружен на побережье – без всяких признаков своей хозяйки. Получив его обратно, специалисты сразу заметили, что устройство было изъедено кислотой. Данные с метки рассказали невероятную историю, над которой ученые ломают голову не первое десятилетие.
В один день устройство показало, что акула резко опустилась на глубину 580 метров вдоль континентального шельфа – скорее всего, в это время на нее напали и потащили на дно. Затем температура, которую фиксировал датчик, резко возросла с 46 до 78 градусов по Фаренгейту (с 7,7 до 25,5°C). Такая температура в океане может быть только в чьем-то желудке. Температура держалась на столь высокой отметке восемь дней, а затем устройство всплыло на поверхность и было найдено. Итак, кто-то явно убил и съел акулу-альфу вместе с датчиком, а после переварил останки и избавился от него естественным образом.
Остался вопрос: что за суперхищник мог одолеть такую мощную рыбу, как эта акула? Ученые до сих пор не нашли четкого ответа, но выдвинули несколько гипотез (каждую из которых можно опровергнуть).
Первый подозреваемый – это косатка. Киты-убийцы часто нападают на белых акул и съедают их печень – возможно, именно поэтому рыбы-хищницы исчезли из вод Южной Африки. Наблюдения, сделанные по всему миру за последние годы, свидетельствуют о постоянном противостоянии этих двух опасных морских убийц, причем морские млекопитающие чаще всего побеждают. Было замечено, что если они появляются в районе охоты больших белых акул, то те сразу уплывают и до конца сезона в эти воды не возвращаются – даже если косатки просто проплывали мимо. Так что предположение похоже на правду – вот только датчик опустился на глубину почти вдвое большую, чем глубина, на которую обычно могут нырять косатки. Нельзя исключать, что эта косатка просто была «рекордсменкой» по нырянию – у некоторых зубатых китов исследователи недавно обнаружили уникальные способности погружаться на невиданные ранее глубины.
Версия номер два – громадный кальмар. Эти огромные животные могут достигать до 18 метров в длину (вместе с щупальцами), у них невероятная сила укуса (превосходящая силу челюстей крокодила или льва). То есть мы можем представить, что великан-Кракен решил напасть на альфа-акулу – вот только дальше он столкнулся бы с непреодолимой анатомической проблемой. У кальмаров, как и у всех головоногих моллюсков, от глотки к желудку тянется тонкая трубка — пищевод, пронзающий на пути к желудку мозг и печень. Поэтому они, несмотря на большой аппетит, не могут проглотить добычу целиком, а вынуждены дробить ее на мелкие куски «клювом», прежде чем отправить ее в рот. В таком случае кальмар попросту не смог бы целиком проглотить датчик – а найден он был в целости и сохранности, хоть и изъеденный желудочным соком.
Последняя версия ученых целиком и полностью отвечает поговорке «всегда найдется рыба крупнее». Вполне возможно, что где-то в глубинах океана существовала еще более громадная белая акула, которая и напала на альфу – дружелюбием к собратьям эти рыбы не отличаются и вполне могут заняться каннибализмом. Но и тут есть одно «но» – температура датчика подскочила до 25 граудсов по Цельсию, в то время как у белых акул даже внутри желудка не может быть такой высокой температуры (максимум составляет 21°C). Однако некоторые специалисты предполагают, что у акулы, которая выросла до таких размеров, чтобы победить акулу-альфу, наверняка был гигантизм, а это вполне могло привести к тому, что ее температура тоже была несколько выше.
Как бы то ни было, убийцу до сих пор установить не удалось. Примерно 95% глубин мирового океана все еще не исследованы, а морские биологи каждый год обнаруживают тысячи новых видов, обитающих на дне морском и рассекающих водные толщи. Потому существо, которое находится где-то на границе реальности и криптозоологии, до сих пор волнует воображение ученых и обывателей. А смерть акулы-альфы, кажется, так и останется тайной.
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