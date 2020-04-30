Тайная ночная жизнь бегемотов: видео

Бегемоты — гиганты африканской саванны, которых часто недооценивают. Почти весь световой день они проводят в воде: доминантные самцы утверждают свои права на территорию и собственную группу, прогоняя посягающих на них соперников. Иногда несколько групп бегемотов объединяются в огромное стадо (более 300 особей).

Однако с наступлением сумерек гиппопотамы покидают реки, в которых нежатся (или жестоко дерутся) весь день и выходят на сушу: время подкрепиться. Ночную жизнь бегемота в мельчайших подробностях запечатлели с помощью тепловизионной военной камеры, и там есть на что посмотреть.

Питаются бегемоты травой, не откусывая ее, а вырывая из земли своими жесткими губами с острыми краями. Крупному матерому самцу (такому, как на видео: он возглавляет свою группу и весит не меньше трех тонн) необходимо около 40 кг растительности, чтобы насытиться. Неудивительно, что после ночной трапезы бегемоты могут оставлять после себя совершенно опустошенные земли.

Оказываясь на суше, самцы бегемотов становятся особенно агрессивными и не терпят подле себя чужаков. Бегемот на ночной съемке ниже столкнулся с прайдом львов. Его называют прайдом Нсефу, и эти львы живут на берегах реки Луангва в Замбии.

Прайд состоит из 14 хищников, и этот гиппопотам стал бы для них желанной добычей, позволив пировать вволю. Однако его толстая пятисантиметровая кожа, служащая надежной броней от зубов и когтей, а также длинные и опасные клыки, которые могут вырастать до полуметра, делают его слишком грозным противником.