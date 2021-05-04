Тайная жизнь китов

Джон Форд давно хотел взглянуть на мир глазами кита. Однажды летним днем 1978 года к усыпанному галькой берегу острова Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия устремилась стая косаток. Молодой биолог поджидал их в гидрокостюме с трубкой. Черно-белая процессия стремительно неслась навстречу, будто вереница подводных лодок. Форд скользнул под воду. На глубине не более трех метров животные замедлились и дружно перевернулись на бок. Оставаясь наполовину погруженными в воду и помахивая хвостовыми плавниками, косатки принялись извиваться. Они терлись о камни, как медведи гризли чешутся о сосны.

...Сегодня Форду 66 лет, и больше сорока из них он изучает косаток – самых крупных дельфинов, представителей китообразных из подотряда зубатых китов. В 1978-м он впервые увидел, как косатки трутся о камни, но с тех пор наблюдал это удивительное зрелище бесчисленное множество раз. Джон не может сказать наверняка, почему они так делают, но подозревает, что это своеобразная форма социального поведения. Есть загадка посложнее: почему так ведут себя именно эти косатки, но не их соседи, обитающие чуть южнее и почти как две капли воды похожие на них?

Тереться о камни – излюбленное занятие представителей сообщества косаток, которое прозвали северными резидентами. Летом и осенью они курсируют по внутренним морям между материковой частью Канады и островом Ванкувер. Но их южные соседи такой привычки не имеют. Никому не доводилось видеть, чтобы косатки на границе с американским штатом Вашингтон, где живу я, проводили подобный ритуал.