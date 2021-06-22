Тасманские дьяволы уничтожили популяцию пингвинов на австралийском острове

Когда-то тасманийские (также известные как тасманские) дьяволы (Sarcophilus harrisii) были широко распространены по всему австралийскому континенту, однако три тысячи лет назад эти хищные млекопитающие проиграли конкуренцию собакам динго и были вынуждены укрыться на острове Тасмания, куда их враги не добрались.

В настоящее время природоохранные организации ведут активную работу по реинтродукции тасманских дьяволов в Австралии. Меры по распространению вида включают также расселение этих животных на небольших австралийских островах. Так, с 2012-го по 2014 год 28 тасманских дьяволов были выпущены на волю на острове Марайя у восточного побережья Тасмании. К 2016 году популяция дьяволов на острове площадью 101 км2 выросла до 100 особей.

Однако эта мера привела к непредвиденным побочным эффектам. В прошлом году исследователи сообщили об исчезновении на острове Марайя тонкоклювых буревестников (Puffinus tenuirostris). Эти птицы смогли выжить, соседствуя с двумя другими хищниками — дикими котами и опоссумами, однако тасманские дьяволы активно рыли норы, чтобы найти птенцов и яйца буревестника, в конечном итоге добив популяцию этих птиц.

Теперь ученые сообщают об исчезновении на Марайе малых или голубых пингвинов (Eudyptula minor), популяция которых на острове в 2012 году насчитывала три тысячи особей.