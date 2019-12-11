47 лет таяния ледника на Аляске за 14 секунд: видео

10 декабря на ежегодном собрании Американского геофизического союза были представлены изображения со спутника, демонстрирующие таяние ледника Колумбия на Аляске.

Спутники Landsat, управляемые NASA и Геологической службой США, снимают поверхность Земли с 1972 года. Запись, сделанная из снимков ледника, предоставляет беспрецедентную возможность наблюдать за динамикой льда со временем. Согласно видео, с 1980 года ледник Колумбия отступил более чем на 20 километров.