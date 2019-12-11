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Природа

47 лет таяния ледника на Аляске за 14 секунд: видео

11 декабря 2019
Ледник Колумбия
Мир меняется прямо на ваших глазах.

10 декабря на ежегодном собрании Американского геофизического союза были представлены изображения со спутника, демонстрирующие таяние ледника Колумбия на Аляске.

Спутники Landsat, управляемые NASA и Геологической службой США, снимают поверхность Земли с 1972 года. Запись, сделанная из снимков ледника, предоставляет беспрецедентную возможность наблюдать за динамикой льда со временем. Согласно видео, с 1980 года ледник Колумбия отступил более чем на 20 километров.

Ранее на этой неделе ученые выяснили, что таяние ледников в Гренландии ускорилось в семь раз в период с 1992 по 2018 год.