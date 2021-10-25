Таяние вечной мерзлоты высвободит спящие доныне вирусы

Также ученые прогнозируют выбросы метана. Еще один риск связан с побочными продуктами ископаемого топлива, которые накапливались в почве с начала промышленной революции. И, наконец, из атмосферы в мерзлоту «прибыли» запрещенные сейчас загрязнители, такие как дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Много лет они были заперты в ледяной ловушке, но теперь могут повторно попасть в атмосферу.

Недавно эксперты из Европейского космического агентства, NASA и других научных учреждений обнаружили новую проблему: исчезновение вечной мерзлоты в Арктике может привести к высвобождению спящих бактерий и вирусов.

Вечная мерзлота на глубине более трех метров и дальше остается одной из немногих сред на Земле, которая не подвергалась воздействию современных «антибиотиков». В сибирском пласте вечной мерзлоты присутствует свыше 100 разнообразных микроорганизмов. По мере таяния бактерии могут смешаться с талой водой и создать новые устойчивые к антибиотикам штаммы.

Риски, связанные с появлением новых микроорганизмов и химикатов в вечной мерзлоте, плохо изучены. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, говорят о необходимости дальнейшего углубленного изучения вопроса. Им уже занялись российские ученые, которые ищут древние вирусы в окаменелостях животных, найденных в вечной мерзлоте.