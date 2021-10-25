Таяние вечной мерзлоты высвободит спящие доныне вирусы

Вечная мерзлота покрывает около 23 миллионов квадратных километров в Северном полушарии нашей планеты. Возраст мерзлоты, в среднем, оценивается на уровне миллиона лет: чем она глубже, тем старше. За это время в мерзлоте «законсервировался» широкий спектр химических соединений – результатов природных или техногенных процессов. Между тем, согласно климатическим прогнозам, к 2100 году около двух третей приповерхностной вечной мерзлоты может быть потеряно.
Изучая возможные последствия, ученые установили, что в результате этого процесса будет высвобождено большое количество металла, которое превратится в токсичную метилртуть. Попав в атмосферу, она распространится по всей планете и, накапливаясь в организме живых существ, может вызвать поражение центральной нервной системы и другие тяжелые расстройства.
Также ученые прогнозируют выбросы метана. Еще один риск связан с побочными продуктами ископаемого топлива, которые накапливались в почве с начала промышленной революции. И, наконец, из атмосферы в мерзлоту «прибыли» запрещенные сейчас загрязнители, такие как дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Много лет они были заперты в ледяной ловушке, но теперь могут повторно попасть в атмосферу.
Недавно эксперты из Европейского космического агентства, NASA и других научных учреждений обнаружили новую проблему: исчезновение вечной мерзлоты в Арктике может привести к высвобождению спящих бактерий и вирусов.
Вечная мерзлота на глубине более трех метров и дальше остается одной из немногих сред на Земле, которая не подвергалась воздействию современных «антибиотиков». В сибирском пласте вечной мерзлоты присутствует свыше 100 разнообразных микроорганизмов. По мере таяния бактерии могут смешаться с талой водой и создать новые устойчивые к антибиотикам штаммы.
Риски, связанные с появлением новых микроорганизмов и химикатов в вечной мерзлоте, плохо изучены. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, говорят о необходимости дальнейшего углубленного изучения вопроса. Им уже занялись российские ученые, которые ищут древние вирусы в окаменелостях животных, найденных в вечной мерзлоте.
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