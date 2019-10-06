Тающая вечная мерзлота в тундре: переломный момент

Несколько снежных зимних сезонов еще ни о чем не говорят. Минувшей зимой в Черском выпало меньше снега, и почва вновь сильно остыла. Но там, где талый слой превышал два метра, он весь не промерз. В Фэрбанксе зима тоже выдалась не снежной. И на некоторых базах Романовского на Аляске в активном слое скопилось достаточно тепла, чтобы этот слой не смог замерзнуть полностью.

«Это удивительно, – делится Макс Холмс, заместитель директора Научно-исследовательского центра в Вудс-Хол в штате Массачусетс, изучавший углеродный цикл и на Аляске, и в Черском. – В основном я представлял себе таяние вечной мерзлоты как медленный и равномерный процесс. Но что если все меняется куда быстрее?»

И что если перемены начинают идти по нарастающей – как это уже происходит с морским льдом в Арктике? Механизм работает так: лед отражает солнечные лучи, и океан под ним остается холодным. Но по мере таяния ледяного панциря темная пучина поглощает выделяемое тепло, которое растапливает еще больше льда.

В истории с вечной мерзлотой большая сложность еще и в том, что многие процессы нам попросту не видны. Мерзлота занимает площадь, более чем вдвое превосходящую территорию США, а жителей в районах вечной мерзлоты вполовину меньше, чем в Нью-Йорке. Таких труднодоступных уголков немного по всей планете: под непосредственным наблюдением ученых находится лишь малая часть. В основном ученые изучают одни небольшие участки, следят удаленно за другими и делают выводы про все остальные – это вам не арктический морской лед, который можно подробно измерить с помощью спутника. «Со льдом все просто: ты заходишь в Интернет и видишь, что сейчас происходит, – рассказывает специалист по вечной мерзлоте Тед Шур из Университета Северной Аризоны. – А мерзлоту не очень-то рассмотришь. У нас практически нет приборов, чтобы ее измерять».

Один из видов мерзлоты особенно тревожит ученых: это примерно 20 процентов от общего объема мерзлоты, в них содержатся огромные запасы цельного твердого льда. Некоторая его часть образовалась, когда вода проникала сквозь почвы и замерзала, достигнув вечной мерзлоты. Другая же – ковалась тысячи лет долгими арктическими зимами: земля сжималась и растрескивалась на многоугольные ломти, а с приходом весны щели заполняла талая вода, которая потом вновь застывала. Со временем погребенный в земных недрах лед разрастался в гигантские клиновидные ледяные жилы, окутанные вечномерзлой почвой (именно такая и сформировалась и в Дуванном Яре).

Подобные образования могут трансформироваться очень быстро. Когда вечная мерзлота разрушается, лед внутри нее тоже тает. Проходя сквозь почву, вода переносит тепло, распространяя таяние и оставляя после себя тоннели и воздушные карманы. Почва проседает, чтобы заполнить пустоты, образуя поверхностные впадины, которые занимают дождевая и талая вода. Лужи превращаются в пруды, а пруды – в озера. В итоге температура грунта продолжает расти, а лед – таять.