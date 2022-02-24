Тающие ледники Гренландии могут производить больше энергии, чем крупнейшие гидроэлектростанции в мире. Как?

По данным британских ученых, гренландские ледники тают очень быстро.

Нижняя часть ледяного покрова Гренландии тает очень быстро: огромное количество воды стремится от поверхности к основанию ледяного щита. При этом во время таяния энергия преобразуется в тепло, как на гидроэлектростанциях, построенных на крупных плотинах. Вот почему тающие льды Гренландии сейчас можно сравнить с крупнейшей плотиной в мире, сообщает научная группа специалистов из Кембриджского университета (Великобритания).

Ученым давно известно о «смазывающем» эффекте талой воды, который сильно влияет на разрушение ледников и сбрасывание льда в океан. Однако исследователи до последнего времени не знали, какие именно процессы происходят под километровым слоем льда. Сотрудники Кембриджского университета на протяжении семи леn следили за тем, что происходит с гренландским ледником Стор — одним из главных источников сбрасываемого льда. В ходе наблюдения также измерялась скорость таяния льда при помощи метода фазочувствительного радиоэхо-зондирования.

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Как выяснилось, ледники у своего подножия тают так же быстро, как и на поверхности. При этом подножие ледника не подвергается воздействию солнечного света. По мнению ученых, этот парадокс объясняется тем, что каждое лето на поверхности ледяного покрова Гренландии образуются тысячи озер и ручьев с талой водой, причем год от года их становится все больше. Затем многие из этих озер стекают на дно ледяного покрова через трещины и провалы.

«В воде, которая образуется на поверхности, хранится много гравитационной энергии. Когда вода падает, энергия должна куда-то уходить», — отмечают британские специалисты.

Они подсчитали, что летом 2014 года в русло ледника каждый день поступало до 82 миллионов кубометров талой воды. При этом мощность, которую производила тающая вода в пиковые периоды таяния, была сопоставима с мощностью крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья» в Китае. А в середине лета, когда площадь таяния увеличивается почти до миллиона квадратных километров, ледники Гренландии производят больше гидроэнергии, чем десять крупнейших гидроэлектростанций мира вместе взятых.

Ранее сообщалось, что спутниковые данные из Гренландии почти за 40 лет показывали – ледники на острове потеряли так много массы, что даже если глобальное потепление остановится прямо сейчас, ледяной щит продолжит сокращаться.