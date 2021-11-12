Темза больше не мертвая река: туда вернулись акулы и тюлени

Специалисты Зоологического общества Лондона (The Zoological Society of London, ZSL) на протяжении многих лет ведут мониторинг экологии Темзы и ее эстуария. В 1957 году река была признана «биологически мертвой», но уже с 1990-х годов ситуация начала выправляться.
В начале 2000-х была запущена программа Thames Marine Mammal Sightings Survey (TMMSS), в рамках которой ученые попросили всех желающих присылать свои свидетельства встреч с представителями фауны. Данные предоставило почти 1500 человек; основной район наблюдения – деловой квартал Кэнэри-Уорф, и чаще всего люди замечали здесь тюленей. Такую статистику биологи ZSL объясняют тем, что большая концентрация людей в этой части Лондона закономерно дает большее число результатов, а тюленей увидеть проще, чем каких-нибудь рыб.
Sharks are living in the River Thames.— London Live (@LondonLive) November 10, 2021
New research by the Zoological Society of London revealed the different species living in the Thames. #sharks #thames #River pic.twitter.com/DJ9IMf7k6R
Подытожив всю информацию, ZSL сообщает, что в Темзе теперь обитают такие виды акул, как суповая (Galeorhinus galeus), звездная кунья (Mustelus asterias) и катран (Squalus), а также 92 вида птиц и 115 видов рыб, в числе которых – морской конек, европейская корюшка и речной угорь. Среди морских млекопитающих отмечаются длинномордый (Halichoerus grypus) и обыкновенный (Phoca vitulina) тюлени, а также морская свинья (Phocoena phocoena). Но если последнее из названных животных встречается еще редко, то тюлени на Темзе уже образовывают целые колонии, насчитывающие многие сотни особей.
Results of ZSL’s 2014 Thames #seal survey are now in - seals are on the increase #inthethames http://t.co/rIM1lxOfIX pic.twitter.com/keyBQWduqB— ZSLMarine (@ZSLMarine) September 4, 2014
Одновременно были обнаружены и инвазивные виды, такие как моллюск речная дрейссена (Dreissena polymorpha) или китайский мохнорукий краб (Eriocheir sinensis): 96 видов в общей сложности.
За период с 2007 по 2020 годы концентрация растворенного в воде кислорода увеличилась, а ее качество улучшилось за счет оборудования ряда крупных предприятий очистными сооружениями. Однако проблемы остаются. Уровень нитратов из сточных вод растет, и это не изменится по крайней мере до 2025 года, когда в мегаполисе должна быть введена в строй новая канализационная система длиной 24 км и глубиной 61 м. Она ежегодно сможет собирать 39 миллионов тонн неочищенных сточных вод, которые в настоящее время просто сбрасываются в реку.
Хуже обстоят дела с ростом температуры в Темзе: на 0,2 °C в год, что является следствием изменения климата.