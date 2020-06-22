Терафоза блонда: паук весом с небольшого щенка

Во время ночной прогулки по лесу Гайаны фотограф и ученый Петр Наскрецки из Музея Сравнительной Зоологии при Гарвардском университете услышал шорох в лесной подстилке, и, направив свой фонарик на источник звука, обнаружил, что его издает южноамериканский птицеед-голиаф, размах лап которого достигает 30 сантиметров в длину: он вполне мог бы обхватить ногу энтомолога.

По словам Наскрецки, эти животные могут весить до 170 граммов, что сопоставимо по весу с маленьким щенком. Благодаря когтям, которыми увенчаны лапы паука, он издает «отчетливые, щелкающие звуки, похожие на стук копыт маленькой лошади», пишет ученый в своем блоге. Когда мужчина подошел к пауку поближе, чтобы разглядеть его, тот начал обороняться: тереть своими задними лапками брюшко, а затем выпустил облако микроскопических волосков, которыми покрыто его тело. Эти волоски попали в глаза исследователю, после чего те слезились в течение нескольких дней.

По словам энтомолога, несмотря на название, птицы — нечастая добыча птицееда-голиафа, который обычно питается всем, что может обнаружить на лесной подстилке, включая насекомых, дождевых червей и лягушек. Однако если он найдет упавшее гнездо, то вполне сможет убить находящуюся там птицу и съесть её. Кроме того, паук способен убить и маленького зверька при помощи своих ядовитых клыков, которые могут достигать 5 сантиметров в длину.

Птицеедом паука начали называть примерно с 18-го века, когда появилось изображение, на котором он поедает колибри. Самки Терафоза блонда (Theraphosa blondi) могут жить от 15 до 25 лет, а самцы умирают вскоре после того, как они достигли зрелости, то есть после трех-шести лет жизни. Кроме того, самки нередко поедают своих кавалеров.

Крупнейшие в мире пауки живут в норах и ведут ночной образ жизни. Они встречаются в тропических лесах Гайаны, Суринама, южной части Венесуэлы и северной части Бразилии. Тем не менее птицееды-голиафы остаются довольно редкими и их нечасто можно увидеть в дикой природе. Петр Наскрецки признается, что за долгое время работы в тропиках Южной Америки, он видел этого паука только три раза за последние 15 лет.