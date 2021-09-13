Териберка стала природным парком

О присвоении Териберке природоохранного статуса сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Это необходимо, чтобы, с одной стороны, обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны и области, и у иностранных туристов, а с другой стороны, позволит нам очень активно, но аккуратно с точки зрения безопасности природы по четким стандартам и правилам развивать туристическую инфраструктуру на территории этого замечательного места», – заявил Чибис.
Глава региона отметил, что соответствующее постановление подписал накануне. Из проекта постановления на открытом электронном портале Мурманской области следует, что площадь ООПТ в Териберке составит 2,4 тысячи гектаров.
При подготовке комплексного экологического обследования Териберки ученые КНЦ РАН обнаружили в пределах будущего природного парка 31 вид из Красной книги Мурманской области и семь видов из Красной книги России. Кроме того, вблизи Териберки в 2010 году во время прокладки дороги для нужд Штокмановского месторождения была обнаружена стоянка древнего человека из 14 жилищ, где археологи собрали 160 тысяч исторических находок.
Ученые подсчитали, что с учетом экологических аспектов предельная емкость села определена на уровне 50 тысяч туристов в год, а, по данным властей Мурманской области, турпоток в Териберку уже достиг 40 тысяч человек.
В КНЦ РАН отмечали, что вследствие антропогенной нагрузки в Териберке уже зафиксировано снижение количества краснокнижных растений и мхов, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа.
Териберка – популярное среди туристов поморское село. В 2015 году оно стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». В том же году в селе начали проводить фестиваль «Териберка. Новая жизнь», в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль «Териберка».
В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт. По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживают 1025 человек.
«Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности», – из ст. 18 Закона РФ “Об особо охраняемых природных территориях”.