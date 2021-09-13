Териберка стала природным парком

О присвоении Териберке природоохранного статуса сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Это необходимо, чтобы, с одной стороны, обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны и области, и у иностранных туристов, а с другой стороны, позволит нам очень активно, но аккуратно с точки зрения безопасности природы по четким стандартам и правилам развивать туристическую инфраструктуру на территории этого замечательного места», – заявил Чибис.

Глава региона отметил, что соответствующее постановление подписал накануне. Из проекта постановления на открытом электронном портале Мурманской области следует, что площадь ООПТ в Териберке составит 2,4 тысячи гектаров.

При подготовке комплексного экологического обследования Териберки ученые КНЦ РАН обнаружили в пределах будущего природного парка 31 вид из Красной книги Мурманской области и семь видов из Красной книги России. Кроме того, вблизи Териберки в 2010 году во время прокладки дороги для нужд Штокмановского месторождения была обнаружена стоянка древнего человека из 14 жилищ, где археологи собрали 160 тысяч исторических находок.