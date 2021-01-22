Тьфу на вас: кобры научились плеваться ядом для защиты от древних людей

На планете обитает около двух десятков видов не просто ядовитых кобр, а кобр плюющихся. Эти коварные рептилии умеют стрелять ядом, целясь прямиком в глаза врага! Если большинство змей используют свой яд для охоты на других животных, то плюющиеся кобры используют свои ядовитые плевки исключительно для защиты. Как ни странно, развитие этой необычной способности можно проследить в истории эволюции целых три раза: в разное время и в разных местах три независимых друг от друга группы змей – у африканских, азиатских и ошейниковых кобр (Hemachatus haemachatus) – научились плеваться ядом.

В новом исследовании международная группа ученых во главе с Талине Казанджян из Ливерпульской школы тропической медицины изучили яд плюющихся кобр, чтобы выяснить, какие токсины он содержит, и понять, что могло вызвать развитие такого защитного поведения у кобр.

Змеиный яд — это гремучий «коктейль» белков и других веществ, которая используется в основном в охоте для эффективного обезвреживания добычи. Конечно, змеи могут использовать свой яд для самообороны, но происходит это не так уж часто – например, когда змея пытается защититься от человека. Большинство данных свидетельствует о том, что состав яда был разработан для добычи пищи, а не для защиты.

В яде аспидовых змей в основном преобладают нейротоксины, которые останавливают нейромышечную передачу, в результате чего наступает смерть от паралича. Однако у кобр есть уникальный тип токсинов, которые разрушают клетки, а не блокируют нейротрансмиссию. Это цитотоксины.