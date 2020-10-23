Theridion grallator – паук со смайликом

Действительно, некоторые особи гавайского паука Theridion grallator имеют счастливое лицо. Впрочем, речь идет не о мордочке пауков, а о тельце, на котором можно увидеть довольную рожицу.

Каждый паук этого вида имеет уникальный узор на своем желтом тельце, и некоторые из них обладают рисунком, напоминающем лицо ухмыляющегося клоуна. Какие-то особи вовсе не имеют узоров.

На гавайском острове Мауи рисунок на теле этих пауков передается по наследству, зато на других островах определенный рисунок передается по наследству только особи какого-то одного пола.

Любопытно, что рисунок на теле может изменяться в зависимости от того, какую пищу ест паук. Следовательно, маловероятно, что узор служит паукам некой маскировкой от птиц. К тому же в течение дня пауки прячутся, выходя из укрытий только ночью.

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