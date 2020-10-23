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Природа

Theridion grallator – паук со смайликом

Софья Демьянец
23 октября 2020
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Theridion grallator
Фото: Wikimedia Commons
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Пауки этого вида большую часть жизни проводят на листьях
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Не все пауки вида Theridion grallator имеют забавный узор
Узор на тельце этого красавца похож на улыбающееся человеческое лицо.

Действительно, некоторые особи гавайского паука Theridion grallator имеют счастливое лицо. Впрочем, речь идет не о мордочке пауков, а о тельце, на котором можно увидеть довольную рожицу.

Каждый паук этого вида имеет уникальный узор на своем желтом тельце, и некоторые из них обладают рисунком, напоминающем лицо ухмыляющегося клоуна. Какие-то особи вовсе не имеют узоров.

На гавайском острове Мауи рисунок на теле этих пауков передается по наследству, зато на других островах определенный рисунок передается по наследству только особи какого-то одного пола.

Любопытно, что рисунок на теле может изменяться в зависимости от того, какую пищу ест паук. Следовательно, маловероятно, что узор служит паукам некой маскировкой от птиц. К тому же в течение дня пауки прячутся, выходя из укрытий только ночью.

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