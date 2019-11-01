Тигрица щеголяет золотым зубом: видео

В 2013 году полиция конфисковала из частного владения на итальянской ферме шестилетнюю тигрицу по кличке Кара. В 2015 году животное из временного питомника переехало в свой новый постоянный дом: на биостанцию по охране тигров в городе Масвайлер, Германия.

При осмотре ветеринары обнаружили в клыке Кары две глубокие дырки, тянущиеся к корневому каналу — это предвещало скорый и болезненный раскол зуба. Для лечения была собрана международная команда специалистов — как биологов, так и стоматологов.

В конце августа был сделан слепок всех зубов, чтобы создать коронку. Врачи почистили, отшлифовали и запломбировали поврежденный зуб, а затем на него была надета золотая коронка. Осмотр показал, что она подошла идеально. Операция заняла 80 минут.