Тигрица случайно попала на видео туристов. Это помогло ученым!

Амурский тигр – самый крупный и самый северный подвид тигра на планете. Основной ареал находится на юге Дальнего Востока России. Самостоятельная группировка этих диких кошек живёт в лесах юго-западного Приморья, где находится под надёжной защитой в нацпарке «Земля леопарда». За кошками здесь чутко наблюдают 400 автоматических камер, образуя крупнейшую в России сеть фотоловушек. По последним данным, на охраняемых территориях «Земли леопарда» зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Здесь – самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока.

Совсем недавно турист и видеоблогер Артем Хомик снимал видео с квадрокоптера, пролетая над трассой Раздольное-Хасан у границ «Земли леопарда». Анализ уникального рисунка полос на шкуре большой кошки показал, что в объектив попала тигрица, отмеченная в базе данных нацпарка под номером T6F. Эта самка известна учёным с 2016 года благодаря фотоловушкам. Ранее она уже «позировала» автомобилистам. На полученных кадрах заметно, что тигрица находится в хорошей физической форме. Поведение хищницы при встрече с людьми также не вызывает вопросов у учёных – в данной ситуации она повела себя по-тигриному безукоризненно, без спешки скрывшись с места.