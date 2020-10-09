Тигрица случайно попала на видео туристов. Это помогло ученым!
Амурский тигр – самый крупный и самый северный подвид тигра на планете. Основной ареал находится на юге Дальнего Востока России. Самостоятельная группировка этих диких кошек живёт в лесах юго-западного Приморья, где находится под надёжной защитой в нацпарке «Земля леопарда». За кошками здесь чутко наблюдают 400 автоматических камер, образуя крупнейшую в России сеть фотоловушек. По последним данным, на охраняемых территориях «Земли леопарда» зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Здесь – самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока.
Совсем недавно турист и видеоблогер Артем Хомик снимал видео с квадрокоптера, пролетая над трассой Раздольное-Хасан у границ «Земли леопарда». Анализ уникального рисунка полос на шкуре большой кошки показал, что в объектив попала тигрица, отмеченная в базе данных нацпарка под номером T6F. Эта самка известна учёным с 2016 года благодаря фотоловушкам. Ранее она уже «позировала» автомобилистам. На полученных кадрах заметно, что тигрица находится в хорошей физической форме. Поведение хищницы при встрече с людьми также не вызывает вопросов у учёных – в данной ситуации она повела себя по-тигриному безукоризненно, без спешки скрывшись с места.
Установлено, что в первый год T6F жила в центральной части нацпарка. В 2018 году она двинулась на юг, в район ключа Филипповский, где по пути попала на видео автолюбителей. Позже она «переехала» на север, в долину реки Грязная. Именно в этом районе её зафиксировали с помощью коптера, тем самым дополнительно сообщив отделу науки «Земли леопарда» о текущих перемещениях особи.
Мониторинг состояния популяций леопардов и тигров, наблюдение за их перемещениями, в том числе с помощью фотоловушек, – важная задача сотрудников «Земли леопарда». Подобные видео от туристов и местных жителей представляют ценность для учёных, позволяют дополнительно оценить поведение хищников.
Получение информации о животных в рамках так называемого народного мониторинга, дополняющего работу ученых, особенно актуально в связи с разработкой новой информационно-аналитической системы «ЛЕОС». Особое программное обеспечение, создание которого поддержал Фонд президентских грантов, позволит сформировать и в реальном времени дополнять единый банк информации о состоянии природы юга Приморья. Вносить свой вклад в наполнение этой системы смогут не только специалисты «Земли леопарда», но и волонтеры, туристы, студенты, юннаты и т.д.
Полученные видео с тигрицей T6F доказывают, что это работает: оказавшись в нужном месте и в нужное время, каждый может внести немалый вклад в актуальные научные исследования редких животных.
Сотрудники нацпарка напоминают, что в случае встречи с тигром у дороги для собственной безопасности людям не стоит выходить из машины, однако при этом важно показать свое присутствие. Этому могут послужить громкие сигналы и визуальный контакт с хищником. Также ФГБУ «Земля леопарда» обращается ко всем гостям и жителям юго-западного Приморья с просьбой сообщать о встречах с амурскими тиграми и дальневосточными леопардами. До запуска «ЛЕОС» информацию можно передать по телефону оперативного дежурного 8 (423) 315-41-21.