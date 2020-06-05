Тигры в неволе: специальное расследование жестокого бизнеса

Мы услышали их раньше, чем увидели.

Поскуливание эхом доносилось из уютного домика в стиле «ранчо», и было похоже на голоса скорее попугаев, чем тигрят. Затем Джеймс Гарретсон вынес Халка в гостиную, где на диване ждала вся семья Маккейб. Дети захихикали, когда он положил извивающегося тигренка на колени девятилетней Ариэль и сунул ему в рот детскую бутылочку: «Возьми бутылочку вот так. Держишь»? Она кивнула.

Все радостно улыбались, поглаживая грубую полосатую шерсть Халка. 12-недельный котенок размером с кокер-спаниеля сжимал бутылочку в огромных по сравнению с телом лапах и пил с отчаянной увлеченностью. Когда бутылочка опустела, тигренок прошелся по журнальному столику и стукнул лапой по нашему фотоаппарату.

Гарретсон поманил его еще одной бутылочкой – на этот раз была очередь Джеймса, пятилетнего брата Ариэль. Затем неугомонный тигренок спрыгнул с дивана, схватил меня сзади, сжал мои ноги с неожиданной силой, оставив на бедрах 10-сантиметровые царапины. Он вонзил когти и не собирался отпускать. Гарретсон отцепил его от меня, и все нервно засмеялись. Игривый. Ведет себя как котенок.

Мы заметили еще двух тигрят в подсобке Ринглинговского центра по уходу за животными (Ringling Animal Care Center) в Оклахоме. За окном шесть взрослых тигров нежились в бассейнах или играли друг с другом. Несмотря на явно избыточную массу тела, выглядели они довольными и ухоженными.