Тихоходками выстрелили из пушки для проверки их живучести
Тихоходки, также известные как водяные медвежата, помимо своей медлительности (передвигаются они со скоростью 2-3 мм в час, что и дало этим крохам имя) знамениты благодаря своей выносливости. Считается, что они переживут любой апокалипсис, который уничтожит человечество.
При первом знакомстве с этими необычными животными кажется, что они и впрямь обладают суперсилами: годами могут жить без воды и еды, выдерживают экстремально низкие (а иногда – и высокие) температуры, колоссальное давление ( например, в шесть раз превышающее давление в самой глубокой части океана), смертельное для любых других существ количество радиации и выживают даже в космическом вакууме. Как показывают новые исследования, могут тихоходки и выдержать сильные удары на большой скорости. Но только до определенного предела.
В 2019 году на Луне потерпел крушение израильских зонд Beresheet, на борту которого находились тихоходки. И ученым покоя не давал вопрос, могли ли тихоходки пережить эту аварию и выжить на Луне?
Чтобы выяснить это, ученые взяли 20 тихоходок вида Hypsibius dujardini и накормили их потенциально последней порцией минеральной воды и мха. Затем сытых животных засунули в морозильную камеру, где впали в состояние гибернации, при котором их метаболизм замедлился до 0,1% от нормального.
Затем тихоходок группами по несколько особей загружали в нейлоновую «пулю». А дальше делали то, что делают с пулями – выстреливали ими из двухступенчатой газовой пушки. Такая пушка использует сначала порох, а потом легкий газ (например, водород или гелий), выталкивая снаряд со скоростью до 8 км/с. А внутри сидели спящие выносливые пассажиры.
Тихоходоками стреляли по песку в вакуумной камере. Шесть выстрелов были произведены со скоростью от 0,55 до 1 километра в секунду. После этого исследователи проанализировали состояние тихоходок, чтобы определить, проснулись ли они от анабиоза и пришли ли в подвижное состояние. Также была протестирована контрольная группа, в которой 20 тихоходок заморозили, а затем разморозили, но не стали «расстреливать» ими песок.
Каким-то чудом некоторые тихоходки выжили, но, согласно исследованию, при более высоких скоростях, превышающих 900 м/с и давлении выше 1,14 ГПа, «были обнаружены только фрагменты тихоходок».
Результаты не дают ответа о судьбе тихоходок на Луне, но вертикальная скорость зонда перед крушением составляла 134,3 м/с, а горизонтальная – 946,7 м/с, что оставляет выносливым крохам не так уж много шансов.
Однако исследователи заявили, что около 40% обломков метеоритов, которые отскакивали от Земли в результате столкновения с крупными астероидами в древности, попадали на Луну на достаточно низкой скорости, чтобы тихоходки могли выжить.
Также в защиту теории панспермии авторы напомнили, что другие микроскопические организмы, в том числе простые существа, подобные бактериям Deinococcus radiodurans, могли бы противостоять и более сильным стрессовым факторам.