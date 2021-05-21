Тихоходками выстрелили из пушки для проверки их живучести

Тихоходки, также известные как водяные медвежата, помимо своей медлительности (передвигаются они со скоростью 2-3 мм в час, что и дало этим крохам имя) знамениты благодаря своей выносливости. Считается, что они переживут любой апокалипсис, который уничтожит человечество.

При первом знакомстве с этими необычными животными кажется, что они и впрямь обладают суперсилами: годами могут жить без воды и еды, выдерживают экстремально низкие (а иногда – и высокие) температуры, колоссальное давление ( например, в шесть раз превышающее давление в самой глубокой части океана), смертельное для любых других существ количество радиации и выживают даже в космическом вакууме. Как показывают новые исследования, могут тихоходки и выдержать сильные удары на большой скорости. Но только до определенного предела.

В 2019 году на Луне потерпел крушение израильских зонд Beresheet, на борту которого находились тихоходки. И ученым покоя не давал вопрос, могли ли тихоходки пережить эту аварию и выжить на Луне?

Чтобы выяснить это, ученые взяли 20 тихоходок вида Hypsibius dujardini и накормили их потенциально последней порцией минеральной воды и мха. Затем сытых животных засунули в морозильную камеру, где впали в состояние гибернации, при котором их метаболизм замедлился до 0,1% от нормального.