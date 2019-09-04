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Природа

Timberland высадит 50 миллионов деревьев за 5 лет

Промо
04 сентября 2019
Great Green Wall 1 _Credit_UNCCD Большая зеленая стена Великая зеленая стена
Великая Зеленая стена
Фото: UNCDD
Haiti Tree Planting 9_Credit_Sebastian Petion_SFA.jpg
Волонтеры высаживают деревья на Гаити
Фото: Sebastian Petion / SFA
Компания Timberland, занимающаяся производством обуви и одежды, объявила о запуске международной кампании «Природа ждет героев». В ходе программы, которая продлится с 2020 по 2025 годы, будет высажено 50 миллионов деревьев. Кампания станет продолжением зеленых инициатив Timberland, в ходе которых с 2011 года в разных частях планеты уже было высажено более 10 миллионов деревьев.

По данным нового исследования швейцарского университета ETH Zürich, восстановление лесов по-прежнему остается одной из наиболее эффективных стратегий по смягчению последствий изменения климата. При этом всемирная программа по высадке деревьев могла бы нейтрализовать две трети всех антропогенных выбросов в атмосферу. Деревья способствуют очистке воздуха за счет поглощения углекислого газа и выработки кислорода; за счет испарения они охлаждают воздух, предотвращают эрозию почвы, помогают сохранить воду и т.д.

В течение первого года акцент будет сделан на Гаити, Китае, Доминиканской Республике, США и Мали. Среди прочего поддержку получит «Великая Зеленая стена» (Great Green Wall) – преимущественно африканское движение по высадке полосы деревьев протяженностью 8 тыс. километров на ширину Африки для борьбы с изменениями климата, засухой, голодом, вооруженными конфликтами и миграцией.

Haiti Tree Planting 1_Credit_Sebastian Petion_SFA.jpg
Sebastian Petion / SFA Волонтеры высаживают деревья на Гаити

«Природа ждет героев» – самая масштабная эко-инициатива Timberland, но далеко не первая.

Что было сделано за последние годы:

1993г.: Внедрена экологически этичная платформа Ceres. Ее миссия состоит в работе с важнейшими проблемами устойчивого развития, которые стоят перед нашим миром, в том числе изменением климата, дефицитом воды, загрязнением, а также несправедливыми условиями труда.

1997г.: Проведен первый общекорпоративный День Земли, в рамках которого сотрудники компании выступили волонтерами и с тех пор ни разу не пропускали это ежегодное событие.

2001г.: Началась работа по возобновлению лесных массивов в пустыне Хорчин. Timberland стал партнером японской негосударственной организации «Зеленая сеть» (Green Network) с целью посадки деревьев в китайской пустыне Хорчин для предотвращения песчаных бурь и улучшения качества воздуха во всем регионе.

2006г.: Запущена программа Global Stewards. Ежегодно 30 сотрудников со всего мира принимают в ней участие в нерабочее время, руководя деятельностью компании по охране окружающей среды и общественным работам на местах.

2010г.: Timberland стал партнером «Союза малых фермеров Гаити» (Smallholder Farmers Alliance, SFA) с целью развития устойчивой бизнес-модели агролесничества на территории Гаити через сеть питомников по выращиванию саженцев деревьев. К 2015г. было высажено 5 млн деревьев, одновременно увеличены урожайность и средства к существованию для тысяч малых фермерских хозяйств.

2015г.: Принято обязательство по восстановлению или созданию городских зеленых пространств, эквивалентных по размерам магазинам Timberland, в пяти городах Северной Америки за пять лет. Цель была достигнута на два года раньше намеченного срока и в 2018 году дополнена обязательством по озеленению еще 500 тыс. квадратных футов (46,5 тысяч квадратных метров) в городах США до 2023 года.

2017г.: Продолжение партнерства с SFA: решили диверсифицировать и усилить местную модель агролесничества с целью возрождения хлопководства на территории Гаити впервые за 30 лет. Первый коммерческий урожай собран в 2019 году.

2018г.: Посажено десятимиллионное дерево: цель на 2020 год достигнута на два года раньше намеченного срока.

2019г.: Запущен проект «Природа ждет героев».

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