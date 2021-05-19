Токсичное молоко матери: косатки вскармливают детёнышей опасными химическими веществами

Исследователи из Университета Осло сделали шокирующее открытие: косатки передают своим детенышам опасные химические вещества с материнским молоком. В телах этих морских млекопитающих было обнаружено высокое содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ): эти органические соединения входят в состав многих технических жидкостей, красок и пестицидов.

ПХБ устойчивы к гидролизу и биотрансформации в воде; при воздействии на них солнечного света возникает цепочка последовательных реакций, образующая диоксины: еще более токсичные загрязнители. Считается, что в окружающую среду уже поступило до 80 % общего количества ПХБ, произведенного во всем мире, и большая часть находится в пресных и морских водах.

Во многих странах мира использование ПХБ запрещено: в Японии — с 1972 года, в Швеции — с 1973, в Великобритании — с 1981. В США производство запрещено частично, за исключением ПХБ, необходимых для электрического оборудования (конденсаторы, трансформаторы). В России они продолжают использоваться с соблюдением мер концентрации и утилизации.

Влияние ПХБ на здоровье человека известно с конца XX века: их основное действие — это подавление иммунитета, развитие патологий и рака. При этом было доказано, что вещества не исчезают из организма и оказывают влияние на следующие поколения. Задачей исследования, проведенного норвежскими специалистами, было выяснить наличие или отсутствие того же эффекта у косаток.

Были изучены образцы тканей семи особей, выброшенных на берег в период с 2015 по 2017 годы, и одной, пойманной примерно в то же время в рыболовную сеть. Токсические вещества в высокой концентрации были найдены у семи из восьми. Большинство химикатов осело в жировых отложениях, а у детеныша косатки возрастом менее 10 дней они были найдены в желудке, в составе молока. Это стало первым доказательством передачи опасных веществ млекопитающим от матери.