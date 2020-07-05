Травоядные луговые собачки оказались серийными убийцами

Исследование в полевых условиях провели биологи американского Центра экологических наук Университета штата Мэриленд. Сбор данных проходил на протяжении нескольких месяцев в период с 2003 по 2012 годы в заповеднике на территории Колорадо. Здесь, а также в Вайоминге, Юте и Монтане, обитает белохвостый подвид луговых собачек (Cynomys leucurus).

Эти небольшие животные живут в прериях, на сухой земле, покрытой короткой травой. Они активны днем, ночью скрываясь в своих самостоятельно выкопанных норах. От своих собратьев белохвостая луговая собачка отличается не только окрасом хвоста, но и тем, что впадает в полугодовую зимнюю спячку. Чернохвостая луговая собачка (Cynomys ludovicianus), напротив, активна круглый год и даже передвигается по снегу.

Для того, чтобы лучше узнать о жизни C. leucurus, ученые буквально «жили, как они». Биологи вставали с рассветом, занимали наблюдательные посты и покидали их только после того, как последняя собачка отправлялась спать в свою нору.

В 2007 году один из ученых издалека заметил некую активность луговой собачки вокруг другого грызуна. Было выдвинуто предположение, что это взрослая особь, убивающая детеныша другой собачки. В целом у луговых собачек такое поведение встречается, но о том, что этим промышляют и белохвостые, известно не было. Однако при близком рассмотрении жертвы ученые сделали гораздо более интересное открытие: тушка принадлежала другому грызуну: вайомингскому суслику (Urocitellus elegans) — еще одному представителю семейства беличьих.

На протяжении следующих пяти лет ученые «раскрыли» 101 убийство собачками сусликов, и еще 62 случая описаны как «похожие». Большая часть «преступлений» совершалась в мае — в период, когда суслики после зимовки выходят для нагула из своих норок. «Охотниками» были взрослые особи обоих полов.

Между тем луговые собачки вообще не едят мяса: это полностью травоядные животные. По мнению биологов, уничтожая столь же травоядных сусликов, они ведут борьбу за пищу. В мире живой природы такое встречается: такие травоядные млекопитающие, как крысы, могут убивать конкурентов, но в этом случае они не побрезгуют отведать его мяса. Луговые собачки же просто оставляли тела жертв без дальнейшего к ним внимания. Ученые также установили, что убийством промышляют далеко не все луговые собачки в исследуемой популяции, а те из них, кто отправляется на «охоту», делает это с разной интенсивностью. Одна из собачек убила девять сусликов за четыре года, тогда как другая — семь за один день.

Но оно того стоило: оказалось, что и детеныши у «киллеров» вырастают более крепкими и здоровыми, чем у миролюбивых представителей популяции. Таким образом, эта модель поведения, выработавшаяся в условиях ограниченных ресурсов, оказалась жизнеспособной и даже не потребовала менять пищевые приоритеты травоядных.