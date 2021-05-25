Трехметровый питон кусает змеелова: видео

В Австралии змеи часто проникают в дома к людям, и если рептилия не уходит самостоятельно — требуется вызывать специалистов. Самостоятельный отлов змей запрещен: эти животные, несмотря на свою потенциальную опасность, находятся под защитой государства, и неумелыми действиями можно причинить им вред.

Но даже опытные змееловы иногда сталкиваются с проблемами: об этом рассказал Джошуа Кастл (Joshua Castle) из компании Snake Catcher Brisbane. На заднем дворе одного из жилых домов он поймал коврового, или ромбического питона (Morelia spilota) длиной около трех метров и весом около 10 кг.