Трехметровый питон кусает змеелова: видео

В Австралии змеи часто проникают в дома к людям, и если рептилия не уходит самостоятельно — требуется вызывать специалистов. Самостоятельный отлов змей запрещен: эти животные, несмотря на свою потенциальную опасность, находятся под защитой государства, и неумелыми действиями можно причинить им вред.
Но даже опытные змееловы иногда сталкиваются с проблемами: об этом рассказал Джошуа Кастл (Joshua Castle) из компании Snake Catcher Brisbane. На заднем дворе одного из жилых домов он поймал коврового, или ромбического питона (Morelia spilota) длиной около трех метров и весом около 10 кг.
Эта работа является для него рутинной, и мужчина позволил змее скользить по его шее, чтобы хозяин дома мог сделать фотографии. Однако питон повел себя агрессивно и укусил его за лицо.
Питоны относятся к неядовитым змеям, однако и они имеют острые зубы. Охотясь, эта рептилия одновременно и душит, и кусает свою жертву. Змеелов уже привык размыкать хватку питона на своей шее, но к укусу готов не был.
Судя по внешним признакам, питону было от 15 до 20 лет: это предельный возраст для данного вида рептилий.
Посмотрите на добровольца, который решил испытать на себе силу укуса питона.