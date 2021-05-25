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National Geographic Россия №209, май 2021
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«Дикая природа России»
Природа

Трехметровый питон кусает змеелова: видео

Анастасия Баринова
25 мая 2021
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Фото: Snake Catcher Brisbane/Facebook
Змея не является ядовитой, но ее зубы наносят болезненные травмы.

В Австралии змеи часто проникают в дома к людям, и если рептилия не уходит самостоятельно — требуется вызывать специалистов. Самостоятельный отлов змей запрещен: эти животные, несмотря на свою потенциальную опасность, находятся под защитой государства, и неумелыми действиями можно причинить им вред.

Но даже опытные змееловы иногда сталкиваются с проблемами: об этом рассказал Джошуа Кастл (Joshua Castle) из компании Snake Catcher Brisbane. На заднем дворе одного из жилых домов он поймал коврового, или ромбического питона (Morelia spilota) длиной около трех метров и весом около 10 кг.

Эта работа является для него рутинной, и мужчина позволил змее скользить по его шее, чтобы хозяин дома мог сделать фотографии. Однако питон повел себя агрессивно и укусил его за лицо.

«Это дикое животное, потому мне все равно нужно быть осторожным. Это чертовски больно, они не знают своей силы!», – говорит он.

Питоны относятся к неядовитым змеям, однако и они имеют острые зубы. Охотясь, эта рептилия одновременно и душит, и кусает свою жертву. Змеелов уже привык размыкать хватку питона на своей шее, но к укусу готов не был.

Судя по внешним признакам, питону было от 15 до 20 лет: это предельный возраст для данного вида рептилий.

Посмотрите на добровольца, который решил испытать на себе силу укуса питона.

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