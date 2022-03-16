Три малыша-гепарда охотятся на детеныша газели: видео

Видеозаписью поделился гид по южноафриканскому Парку Крюгера.

У детенышей гепарда и охота – детская. Такую сцену удалось запечатлеть гиду Фрэнсису Киджази, который во время сафари наткнулся на семейство гепардов – маму и четверых котят, которые встретили в вечерней саванне двух детенышей газели Гранта.

Маленьким антилопам всего лишь день от роду: об этом говорит пуповина, которая до сих пор волочится за одним из детенышей, а также то, как неуверенно они стоят на своих тонких ножках. Они наверняка брели по саванне в поисках своей мамы, но устали и решили прилечь отдохнуть.

Тут-то на них и наткнулась самка гепарда со своими отпрысками. Очевидно, семейство уже было сытым, но отказываться от легкой добычи гепарды не стали. Мать сразу поняла, что малыши-антилопы слишком слабы, чтобы убежать. Она позволяет своим детенышам поиграть с газелями и попрактиковать навыки охоты. Самка отходит в сторону, наблюдая за своими детенышами на расстоянии и не вмешиваясь в происходящее. Так поступают и туристы, снимая сцену на камеру.

Поначалу маленькие гепарды несколько неуверенны: они окружают одну из газелей, но не решаются подступиться к ней, аккуратно подбираясь ближе и рискуя делать пробные атаки только со спины. Но затем один из них берет на себя инициативу (он делает неуклюжий выпад вперед), и все котята почти сразу же полагаются на свой инстинкт, который работает безошибочно.

Обычно маленькие гепарды начинают учиться охотиться гораздо позже – в возрасте 5-8 месяцев(посмотрите, как юный гепард сорвал семейную охоту).

Этим же котятам наверняка исполнилось только два месяца, но они уже попытались поймать свою первую добычу. Фрэнсис отмечает, что за 12 лет своей работы гидом он впервые увидел, как такие малыши действительно пытались охотиться.

Гепарды преследуют пытающуюся убежать газель, напрыгивают на нее сзади, удерживая за ноги. Один из них забирается сверху и пытается покусать копытное – но сил для того, чтобы умертвить его, котенку не хватает. Когда охота-игра начала затягиваться, в дело вмешалась мать. Самка неторопливо подходит к детенышу газели и довольно быстро прекращает его мучения, держа тушку в своей пасти.

Котята окружают мать, а второму детенышу в это время удается убежать, оставив гепардов в некотором замешательстве.

«Это может показаться невозможным и душераздирающим, но никогда не следует вмешиваться в происходящее в дикой природе. Например, пытаться спасти детеныша газели от того, что может показаться нам жестокой смертью. Вместо этого сидите тихо и спокойно. Наблюдайте и наслаждайтесь очень редким зрелищем, потому что такие сцены в конечном итоге важны для выживания популяции гепардов в африканских саваннах», – отмечает Фрэнсис.