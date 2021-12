Три месяца пепла: как выглядит Пальма после извержения вулкана

Острову нанесен ущерб в полмиллиарда евро, а в море появились новые участки суши.

Вулкан Кумбре Вьеха на острове Пальма прекратил свою активность. Извержение, длившееся 85 дней, стало самым продолжительным в истории острова. Оно началось 19 сентября и закончилось 13 декабря, но некоторое время еще ушло на то, чтобы убедиться: признаков подземных колебаний больше нет. 25 декабря 2021 года, после 12 дней отсутствия активности, было сделано официальное объявление.

🇪🇸🌋A volcano eruption on the Spanish island of La Palma has officially been declared over, after three months of spewing ash and hot molten rock.

The evolution of the lava flow by #Sentinel2 can be seen here.

🛰🌎@sentinel_hub

False color (urban)#LaPalma #CumbreVieja #Volcano pic.twitter.com/TgWwxUJCly — Worldview earth data (@WED_explorer) December 28, 2021

По последним данным, лава покрыла площадь в 1278 гектаров, было уничтожено 3 тысячи зданий, 73 километра дорог, 370 гектаров банановых плантаций и других сельхозземель. Размеры самого острова увеличились на 48 гектаров за счет лавы, застывшей в море, а выбросы оксиды серы распространились на многие километры.

The latest #CopernicusObserver is out❗️



It focuses on the activities of @CopernicusECMWF #CAMS in monitoring transport of SO2 from the #LaPalma 🇪🇸 #CumbreVieja🌋eruption



Scientists have been closely monitoring its impact on atmospheric composition



▶️ https://t.co/iHRPOgTelS pic.twitter.com/Z0bBRIw4wA — Copernicus EU (@CopernicusEU) December 23, 2021

Правительство Испании пообещало жителям Пальмы помощь в размере 225 миллионов евро. Наблюдения за вулканом продолжатся: полностью исключить риск возобновления активности нельзя. Одновременно специалисты приступили к расчистке объектов, погребенных под толстым слоем лавы и пепла.

Emergency crews clear thick blankets of ash in the Spanish island of La Palma on Sunday.



Officials said the eruption of the Cumbre Vieja volcano finished on Saturday following, 10 days of no lava flows or significant sulfur dioxide emissions. https://t.co/ekGuVYhbgW pic.twitter.com/y9bZLf5xck — The Voice of America (@VOANews) December 27, 2021

Некоторые дома завалены продуктами вулканической деятельности до самого верха: может показаться, что на них сошла снежная лавина.

A house near the Tacande neighbourhood is surrounded by ash from the Cumbre Vieja volcano, on the Canary Island of La Palma, Spain. More photos of the week: https://t.co/CcO48UvJny 📷 Marco Trujillo pic.twitter.com/kqjqrAnzfb — Reuters Pictures (@reuterspictures) December 19, 2021

Анхель Виктор Торрес, возглавляющий правительство Канарских островов, пообещал, что восстановительные работы будут проведены как можно скорее, однако во многие здания возвращаться еще нельзя: в подвалах и других закрытых помещениях скопился газ, и сначала он должен выветриться. Канарский институт вулканологии показал, как выглядит успокоившийся вулкан. В октябре обрушился его северный склон, и теперь вокруг гигантской трещины располагается 6 кратеров.

The La Palma volcano, whose eruption has been officially proclamed as finished today, has a volcanic building about 200 m high on its base, with a total altitude of approximately 1,100 m above sea level, around an eruptive fissure visible from the sky, with at least 6 craters. pic.twitter.com/OnEMwsNc0B — INVOLCAN (@involcan) December 25, 2021