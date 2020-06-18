Три выдры не поделили пенек: забавное видео

Канадские выдры — довольно крупные хищники из семейства куньих. В длину они достигают 55-80 сантиметров, а весят от 5 до 14 килограммов. Виду ничего не угрожает, популяция стабильна; распространены эти звери почти по всей Северной Америке. Игривые выдры чувствуют себя уверенно как в воде, так и на суше, однако речная стихия им больше по душе: именно там они стремительно плавают с помощью мощных хвостов и перепончатых лап. Мех у выдр водоотталкивающий, а ноздри и уши автоматически «закрываются», когда зверь ныряет под воду. Канадская выдра может задерживать дыхание под водой в течение восьми минут. Питаются они в основном рыбой, но также не брезгуют амфибиями, черепахами и раками.

В зоопарке Милуоки несколько выдр являются давними любимцами посетителей: они всегда занятно играют друг с другом, изящно плавают в своем водоеме со стеклянными стенками и очень восторженно радуются снегу: