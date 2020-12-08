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Природа

Триллионы яиц планктона образовали огромную кляксу в озере штата Юта

National Geographic Россия
08 декабря 2020
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Фото: Utah State Parks
Парк Great Salt Lake поделился фотографиями плавающих у берега скоплений яиц артемий (Artemia).

Густой осадок шоколадного цвета образовался на Большом Соленом озере (Great Salt Lake Marina) в штате Юта, вызвав подозрения, что у берега произошел разлив нефтепродуктов. Однако представители парка успокоили экоактивистов, объяснив, что скопления у берега представляют собой плотный слой яиц артемий — мелких ракообразных, населяющих морские мелководья и соленые озера. 

«В подходящих условиях эти яйца объединяются вместе и образуют пятно, которое на воде выглядит как нефтяное. Но если вы присмотритесь, то увидите тысячи плавающих яиц. Как только потеплеет и условия улучшатся, из этих яиц родятся детеныши и продолжат свой жизненный цикл», — говорится в сообщении парка. 

Осенью артемии откладывают триллионы яиц, которые плавают на поверхности озера до весны, когда становится достаточно тепло для вылупления. Яйца этих животных настолько малы, что на булавочную головку помещается около 150 яиц ракообразных. Эти яйца находятся в состоянии криптобиоза и могут многие годы дрейфовать в воде в неблагоприятных условиях, вылупляясь при попадании в соленую теплую воду. 

Артемии являются важной частью водных экосистем. Они питаются фитопланктоном, фильтруя воду с помощью грудных конечностей. Наиболее известный вид этого рода — Artemia salina.

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