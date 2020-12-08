Триллионы яиц планктона образовали огромную кляксу в озере штата Юта

Густой осадок шоколадного цвета образовался на Большом Соленом озере (Great Salt Lake Marina) в штате Юта, вызвав подозрения, что у берега произошел разлив нефтепродуктов. Однако представители парка успокоили экоактивистов, объяснив, что скопления у берега представляют собой плотный слой яиц артемий — мелких ракообразных, населяющих морские мелководья и соленые озера.

«В подходящих условиях эти яйца объединяются вместе и образуют пятно, которое на воде выглядит как нефтяное. Но если вы присмотритесь, то увидите тысячи плавающих яиц. Как только потеплеет и условия улучшатся, из этих яиц родятся детеныши и продолжат свой жизненный цикл», — говорится в сообщении парка.