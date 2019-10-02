Тринадцатиполосный суслик ничего не пьет 8 месяцев в году: но как?

Суслики относятся к семейству беличьи (лат. Sciuridae), но одним из различий с белками являются их жизненные ритмы. Если белки переживают холодное время года благодаря запасам корма, сделанным во множестве тайников и убежищах, то большинство сусликов впадает в спячку. Международная группа биологов решила изучить эти процессы на самом ярком примере. Тринадцатиполосный суслик (лат. Ictidomys tridecemlineatus), живущий в Северной Америке, выбрал для обитания места с холодным климатом, и он спит до восьми месяцев в году.



В течение лета суслик нагуливает жир и не позднее октября отправляется в нору для продолжительного сна. Там он скручивается в форме шарика и замедляет свое дыхание с 200 вдохов в минуту до одного вдоха за пять минут. В таком положении животное находится до марта или апреля – чем старше особь, тем дольше она спит.



За пробуждение после любого сна, в том числе спячки, среди прочих факторов отвечает жажда. Животные ощущают ее, когда осмоляльность их сыворотки крови (концентрация всех растворенных в ней веществ) становится слишком высокой. На осмоляльность в свою очередь влияют в основном ионы натрия. Продолжительный сон сусликов доказывает, что эти звери могут очень долго не испытывать жажду, и ученые занялись поиском этих механизмов.



Предположив, что накануне спячки суслик активно запасается жидкостью, биологи измерили концентрацию сыворотки крови у животных, готовящихся заснуть, и оказалось, что это не так: они не только не пили больше обычного, но, казалось, сократили объемы потребления жидкости.