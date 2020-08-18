Triops cancriformis – древнейшие из ныне живущих существ. Это рекорд Гиннесса

Щитни вида Triops cancriformis — небольшие пресноводные ракообразные — считаются самыми древними существами, живущими сегодня на Земле. Это также признано Книгой рекордов Гиннесса.

Представители этого вида почти не изменились с триасового периода. В то время ещё только появились динозавры, и существовал единственный континент Пангея. Сегодня эти животные обитают почти на каждом материке, кроме Антарктиды. Однако щитни вида Triops cancriformis наиболее распространены в Евразии.

Удивительно, но в Азии у представителей рода Triops есть и экономическое значение — альбиносный вариант Бени-кабуто эби Triops cancriformis использовался на рисовых полях в Азии для борьбы с комарами и сорняками.

Уникальный образ жизни щитней помог сохраниться почти неизменным этому виду и столь длительное время. Всю свою жизнь они проводят во временных пресных водоемах таких, как лужи, канавы и овраги. Там щитни питаются всем, что меньше их, а при нехватке пищи нередко прибегают к каннибализму.

Вот уже не один миллион лет в подобных водоемах из закопанных в грунт предыдущим поколением щитней цист (развившихся эмбрионов, покрытых тонкой оболочкой) появляются личинки. Вылупляются они, как правило, за один или два дня. А в течение всего двух недель они развиваются и становятся половозрелыми особями.

После этого они спариваются, а затем закапывают цисты в грунт. Как только возникают благоприятные для щитней условия, приблизительно из половины цист появляются личинки. Другая часть так и остается в грунте на случай, если водоем очень быстро пересохнет, и недавно появившиеся щитни погибнут, не успев закопать свои цисты.

Интересно, что, несмотря на большую распространенность щитней на Земле, они остаются малоизученными животными. Так, например, ученые не могут понять, почему щитни нередко плавают брюшком вверх у поверхности воды, учитывая, что таким образом они показывают свое красноватое брюшко и становятся заметными для птиц.