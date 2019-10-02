TripAdvisor объявил бойкот шоу с участием дельфинов и китов

Несколько лет назад был принят закон, обязывающий океанариумы и другие места, где эксплуатируют морских млекопитающих, пересмотреть свои принципы работы. Ключевым условием стал запрет на размножение животных в неволе, а для тех, кто всю жизнь провел в качестве «артиста», должны быть созданы реабилитационные центры – в дикую природу их выпускать нельзя, они не готовы жить самостоятельно.



Некоторые развлекательные водные парки последовали новому правилу: это, например, Национальный аквариум в Балтиморе. Но таких примеров – меньшинство. Даже популярнейший американский центр SeaWorld создал реабилитационные центры только для косаток – и то после шквала критики. Между тем и киты, и дельфины продолжают жить в развлекательных центрах на постоянной основе, приносить потомство и выступать перед публикой.