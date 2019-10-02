TripAdvisor объявил бойкот шоу с участием дельфинов и китов

Несколько лет назад был принят закон, обязывающий океанариумы и другие места, где эксплуатируют морских млекопитающих, пересмотреть свои принципы работы. Ключевым условием стал запрет на размножение животных в неволе, а для тех, кто всю жизнь провел в качестве «артиста», должны быть созданы реабилитационные центры – в дикую природу их выпускать нельзя, они не готовы жить самостоятельно.
Некоторые развлекательные водные парки последовали новому правилу: это, например, Национальный аквариум в Балтиморе. Но таких примеров – меньшинство. Даже популярнейший американский центр SeaWorld создал реабилитационные центры только для косаток – и то после шквала критики. Между тем и киты, и дельфины продолжают жить в развлекательных центрах на постоянной основе, приносить потомство и выступать перед публикой.
Для достижения этой цели лидеры туриндустрии решили оказать на парки-нарушители прямое давление. Крупнейший туристический сервис TripAdivsor заявил о прекращении продажи билетов в океанариумы, не создавшие реабилитационных центров для своих питомцев. Это не первый шаг сервиса по защите животных: с 2016 года здесь не продаются билеты в контактные зоопарки и подобные места, где туристы вступают в прямой контакт с животными. А в 2018 году TripAdivsor также исключил из своих продаж билеты на аттракционы, где животные участвуют в «унизительных шоу».
Сервис подчеркивает, что о таких парках по-прежнему будет можно оставлять отзывы: информация поможет путешественникам сделать правильный выбор.
Узнайте, почему морских млекопитающих нельзя содержать в неволе.