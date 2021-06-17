Тропические ядовитые лягушки поставили биологов в тупик
Международная группа биологов, включающая специалистов из Финляндии и США, изучала ядовитых тропических лягушек, обитающих в Бразилии и других странах Латинской Америки. Исследователи сделали множество удивительных наблюдений, не найдя им объяснения.
В центре внимания были пятнистый древолаз (Dendrobates tinctorius), яркий древолаз (Allobates femoralis) и другие лягушки, живущие примерно в одинаковой среде и имеющие схожие модели поведения. Они размножаются на суше, а затем самцы переносят головастиков на собственной спине в то место, где им предстоит развиваться. Это может быть ближайший водоем или наполненные дождевой водой листья бромелии.
Ученые давно хотят понять, чем именно руководствуется лягушка, выбирая то или иное место. Рекордсменом по переноске малышей оказался пятнистый древолаз: амфибия длиной около 4 сантиметров взбирается с грузом на высоту до 20 метров, то есть в 500 раз превышающую размер ее тела. В более понятных мерках это бы означало, что человек ростом 1,65 метра карабкается 825-метровый небоскреб, такой как Бурдж-Халифа в Дубае.
Вероятно, лягушки могли бы откладывать икру ближе, не совершая затем столь энергозатратных действий. Этот вывод стал следствием другого наблюдения: головастики оказались способными выживать практически в любой среде. Наблюдатели установили, что более комфортные с точки зрения физических и химических характеристик находятся на высоте, но самцы уверенно переносили яйца в самые разные места. Нередко состав воды напоминал морскую, а во многих случаях она была очень кислая, с показателями pH от 3 до 8. Для сравнения: кислотность чистой воды — около 7, тогда как для апельсинового сока кислотность составляет 4,2.
Еще один аспект, оставшийся без ответа — это выживаемость потомства. Ранее считалось, что она очень низкая, поскольку многие виды и особенно пятнистый древолаз являются каннибалами: уже на стадии головастиков они начинают пожирать друг друга, и в ряде водоемов остается только два малыша. Но в ходе экспедиции было замечено десяток особей, развивающихся рядом друг с другом и не конфликтующих. Возможно, в этих случаях отец относил туда большее число головастиков, либо же влияние оказывают окружающие условия. Ученые планируют продолжать исследования, проследив связи между характеристиками среды и развитием популяций.
Узнайте о древолазах и других опасных животных больше.