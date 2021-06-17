Тропические ядовитые лягушки поставили биологов в тупик

Международная группа биологов, включающая специалистов из Финляндии и США, изучала ядовитых тропических лягушек, обитающих в Бразилии и других странах Латинской Америки. Исследователи сделали множество удивительных наблюдений, не найдя им объяснения.

В центре внимания были пятнистый древолаз (Dendrobates tinctorius), яркий древолаз (Allobates femoralis) и другие лягушки, живущие примерно в одинаковой среде и имеющие схожие модели поведения. Они размножаются на суше, а затем самцы переносят головастиков на собственной спине в то место, где им предстоит развиваться. Это может быть ближайший водоем или наполненные дождевой водой листья бромелии.

Ученые давно хотят понять, чем именно руководствуется лягушка, выбирая то или иное место. Рекордсменом по переноске малышей оказался пятнистый древолаз: амфибия длиной около 4 сантиметров взбирается с грузом на высоту до 20 метров, то есть в 500 раз превышающую размер ее тела. В более понятных мерках это бы означало, что человек ростом 1,65 метра карабкается 825-метровый небоскреб, такой как Бурдж-Халифа в Дубае.