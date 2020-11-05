Трубкозуб убегает от бурой гиены: редкое зрелище

Туристам и работнику частного заповедника Mabula Game Reserve, который находится в Лимпопо (ЮАР), удалось снять редкую сцену из жизни дикой природы: погоню бурой гиены за трубкозубом. Посетители резервата направлялись к одной из его достопримечательностей, большому фиговому дереву, под которым для гостей заповедника часто устраивают завтраки с шампанским, но их отвлекло сообщение по рации: неподалеку был замечен трубкозуб!

Трубкозубы — животные среднего размера, которые распространены на всем африканском континенте. Они немного похожи на свиней — за счет почти лишенного шерстяного покрова тела и пятачка на конце удлиненной морды — однако помимо этого немного напоминают зайцев своими большими и длинными ушами, а мощным хвостом навевают ассоциации с кенгуру. Трубкозубы питаются термитами, которых они разыскивают благодаря чрезвычайно тонкому обонянию (о чем свидетельствует не только увеличенный обонятельный отдел мозга, но и сложная система из тонких костей в носу), а высасывают с помощью длинного клейкого языка прямо из их жилищ, разрывая землю сильными лапами. Длина тела взрослого трубкозуба 110-158 см, хвоста 44-71 см, высота в холке 60-65 см. Ко всему прочему трубкозубы — ночные животные, и увидеть их при свете дня практически нереально, обычно днем они отсыпаются в своих норах.

Однако в этот раз туристам повезло: они и впрямь смогли наблюдать, как трубкозуб поутру неторопливо ходит по саванне, выискивая себе пищу. Неподалеку паслось стадо антилоп гну и пейзаж был довольно миролюбивым, пока в поле зрения не появилась бурая гиена. Эта гиена отличается от более узнаваемых пятнистых собратьев длинной шерстью и другим окрасом. Увидеть сразу двух этих животных уже было невероятной удачей, однако гостей заповедника ждало более редкое зрелище: гиена решила поймать трубкозуба и пустилась за ним в погоню.