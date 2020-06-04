Тупик сражается за любовь всей своей жизни: видео

Каждый год по весне атлантические тупики — нарядные птицы, будто бы вышедшие из мультфильма — прилетают на побережья Атлантического и Северного Ледовитого океанов, чтобы воссоединиться со своей парой и произвести на свет потомство. Тупики — моногамны, чаще всего они выбирают себе одного партнера на всю жизнь, но проводят вместе с ним лишь время брачного сезона и воспитания птенца, а затем расстаются, чтобы следующей весной встретиться вновь. Многие возвращаются к прежнему партнеру и норе, вырытой на краю скалы и все еще присыпанной снегом.
Герой этого видео — самец атлантического тупика, который с нетерпением ждал рядом с норой свою возлюбленную, провожая взглядом всех подлетающих птиц. Слетевшись в место обитания колонии, птицы начинают активно общаться, ухаживать, спариваться, драться.
Встретив «ту самую», тупик начинает ритуал ухаживания: пара трется и стукается клювами, словно целуясь. И хотя они наконец нашли друг друга, молодой и одинокий самец не прочь разбить счастливую пару и попытать счастья.
Но ни один мужчина не уступит другому любовь всей свой жизни без боя, и первый самец решает проучить соперника — он должен доказать, что достоин любви своей избранной. Это необходимо: несмотря на симпатию одному и тому же партнеру, самка вполне может выбрать более сильного тупика во время брачного сезона.
Соперники цепко схватываются клювами и катятся по пологому склону, хлопая крыльями и барахтаясь в снегу. Первый самец уверенно тащит второго прочь от его гнезда с самкой, и в итоге тот проигрывает, а победитель возвращается к даме сердца. Теперь ничто не помешает им быть вместе.
Видео является частью проекта телеканала PBS «Nature in the Wild». Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съемку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.
Знаете ли вы, что у тупиков светится клюв?