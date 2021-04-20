Ты то, что ты ешь: яд змеи тем сложнее, чем разнообразнее ее пища

Группа ученых из США, Мексики и Бразилии рассматривала эволюционный путь формирования яда у змей. Для этого биологи изучили состав яда у гремучих змей и еще 45 видов североамериканских гадюк. Каждый яд содержит белки, которые способны нейтрализовать добычу, но у одних гадюк яд имеет простую формулу, у других – сложную. Ранее попытки подобных исследований предпринимались, но инструменты секвенирования были слабее, и полученные цепочки не содержали всех компонентов.

На следующем этапе был точно установлен рацион каждой из змей. Для этого потребовались не только современные свидетельства, но и архивные данные из музейных коллекций. В результате было установлено, что состав яда напрямую связан с рационом рептилии. При этом самым важным фактором является разнообразие жертв: не видовое, а на уровне классов; их эволюционный путь должен быть максимально различным.