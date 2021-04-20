Ты то, что ты ешь: яд змеи тем сложнее, чем разнообразнее ее пища

Группа ученых из США, Мексики и Бразилии рассматривала эволюционный путь формирования яда у змей. Для этого биологи изучили состав яда у гремучих змей и еще 45 видов североамериканских гадюк. Каждый яд содержит белки, которые способны нейтрализовать добычу, но у одних гадюк яд имеет простую формулу, у других – сложную. Ранее попытки подобных исследований предпринимались, но инструменты секвенирования были слабее, и полученные цепочки не содержали всех компонентов.
На следующем этапе был точно установлен рацион каждой из змей. Для этого потребовались не только современные свидетельства, но и архивные данные из музейных коллекций. В результате было установлено, что состав яда напрямую связан с рационом рептилии. При этом самым важным фактором является разнообразие жертв: не видовое, а на уровне классов; их эволюционный путь должен быть максимально различным.
Ученые приводят понятное сравнение: яд змеи можно рассматривать как ящик с инструментами, где лежат гаечный ключ, отвертка, молоток, торцевая головка и так далее. Каждый этот предмет используется для различных целей, и чем больше задач стоит перед мастером – тем полнее будет его ящик с инструментами (и наоборот).
Результаты исследования помогут при разработке более эффективных противоядий. Биологи напоминают, что хотя смертность от укуса змей в США не слишком высока – до восьми случаев в год – хуже оказываются последствия отравления ядом. Он очень часто вызывает неврологические повреждения и другие стойкие травмы. Кроме того, более полная расшифровка состава яда будет полезна при создании лекарств на его основе. В современной фармацевтике змеиный яд включается в препараты для лечения сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и тромбов.
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