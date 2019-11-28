Тысячи морских черепах гнездятся у берегов Коста-Рики: впечатляющее видео

Такое массовое скопление гнездящихся черепах здесь называют аррибада. Во время аррибады самки тысячами собираются недалеко от берега (при этом их сразу заметно в прозрачном океане), а затем медленно выходят из воды и начинают рыть гнезда, нередко наталкиваясь друг на друга волнами, раскапывая чужие кладки и разбивая чужие яйца, заполняют новые ямки будущим потомством – а после спешат вернуться в море.

Видео помогает понять, насколько уникальным является эта часть побережья и как важно ее беречь. Эти черепахи всегда выходят из воды большими группами: ученые считают это способом защиты от хищников. С помощью видеозаписей биологи также хотят выяснить, почему так много черепах собирается именно в Остионале: это может быть связано с морскими течениями, ориентацией на пляж, типом песка и другими факторами.