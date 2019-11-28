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Природа

Тысячи морских черепах гнездятся у берегов Коста-Рики: впечатляющее видео

Анастасия Баринова
28 ноября 2019
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Фото: Vanessa Bezy/YouTube
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Фото: Ryan Fura/Nps.gov
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Фото: The High Fin Sperm Whale/Wikipedia
Морские биологи нашли уникальное место массового скопления черепах.

Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) изучает черепах уже давно. Удобным инструментом является дрон: он позволяет оценить количество рептилий без вторжения в их естественную среду. Несколько лет назад в Национальном заповеднике дикой природы Коста-Рики Ostional Wildlife Refuge Ванесса встретила, возможно, самое крупное скопление оливковых черепах (лат. Lepidochelys olivacea) за всю историю наблюдения за ними.

В сезон размножения тысячи особей выбираются на побережье и устраивают массовое гнездование, чтобы отложить яйца. Проводя съемку, Бези сразу поняла, что происходит что-то особенное: на территории размером с 1000 футбольных полей находилось около 5000 морских черепах, или примерно 2086 особей на квадратный километр.

Такое массовое скопление гнездящихся черепах здесь называют аррибада. Во время аррибады самки тысячами собираются недалеко от берега (при этом их сразу заметно в прозрачном океане), а затем медленно выходят из воды и начинают рыть гнезда, нередко наталкиваясь друг на друга волнами, раскапывая чужие кладки и разбивая чужие яйца, заполняют новые ямки будущим потомством – а после спешат вернуться в море.

Видео помогает понять, насколько уникальным является эта часть побережья и как важно ее беречь. Эти черепахи всегда выходят из воды большими группами: ученые считают это способом защиты от хищников. С помощью видеозаписей биологи также хотят выяснить, почему так много черепах собирается именно в Остионале: это может быть связано с морскими течениями, ориентацией на пляж, типом песка и другими факторами.

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Оливковые черепахи хоть и являются самыми многочисленными среди морских черепах, но и их численность сокращается; вид относится к уязвимым.