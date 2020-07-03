Тысячи морских звезд вымыло на пляж Южной Каролины: видео

L. clathrata встречаются у побережья западной части Атлантического океана, от юга Вирджинии до Бразилии, Карибского моря и Мексиканского залива. Обычно они находятся на песчаном или илистом морском дне на глубине около 40 метров, хотя иногда встречаются в более глубоких водах до 100 метров.

Как отмечает Дакота Хьюз, аквариумист из Ripley’s Aquarium, в это время года морские звезды поднимаются в литоральную зону в поисках пищи. С наступлением зимы они, как правило, возвращаются на морское дно.

Узнайте, как аппетиты человека ставят рыб на грань уничтожения.