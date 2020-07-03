Тысячи морских звезд вымыло на пляж Южной Каролины: видео

Тысячи миниатюрных морских звезд оказались на берегу во время отлива в районах, расположенных рядом с туристическим центром Миртл-Бич. Беспозвоночные вызвали большой интерес у местных жителей, которые семьями выходили на пляж чтобы посмотреть на необычное явление.
Энн Мэлис Уилсон, специалист из Государственного парка Миртл-Бич рассказала, что эти морские звезды относятся к виду Luidia clathrata. Их нередко вымывает на берег сильными волнами в зависимости от течения.
A person stands on the beach full of starfishes. Thousands of small starfish washed ashore during low tide on Garden City Beach, South Carolina— Pixiedust (@PixiedustJtT) July 1, 2020
Credit: Jason Lee/The Sun News via AP pic.twitter.com/BrNgB8Da5p
L. clathrata встречаются у побережья западной части Атлантического океана, от юга Вирджинии до Бразилии, Карибского моря и Мексиканского залива. Обычно они находятся на песчаном или илистом морском дне на глубине около 40 метров, хотя иногда встречаются в более глубоких водах до 100 метров.
Как отмечает Дакота Хьюз, аквариумист из Ripley’s Aquarium, в это время года морские звезды поднимаются в литоральную зону в поисках пищи. С наступлением зимы они, как правило, возвращаются на морское дно.
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