Тысячи тигров выращивают на фермах в Азии, чтобы варить из них «целебный» клей

В 2017 году международная неправительственная организация Агентство экологических расследований (EIA) выявила более 200 тигриных ферм в Китае, Лаосе, Таиланде и Вьетнаме. В сумме на фермах содержатся от 7000 до 8000 тигров, что более чем в два раза превышает количество тигров, оставшихся в дикой природе.

Этих тигров выращивают как домашний скот с единственной целью – использовать их скелеты и части тела для производства незаконных традиционных лекарств, которые, как считается, могут лечить ревматические заболевания и другие недуги.

В одном из наших прошлых материалов специалист по борьбе с контрабандой тигров Дебби Бэнкс из британского Агентства экологических расследований подчеркивал: «В Азии выведенные в неволе кошки десятилетиями подпитывают убийственную торговлю дериватами тигров, повышая спрос и побуждая к браконьерству».

Китай – один из крупнейших потребителей: спрос на предметы интерьера из тигриных шкур и традиционные лечебные снадобья из костей тигра поощряет эту убийственную торговлю. Китайские развлекательные центры, где живут тысячи тигров, часто выполняют и роль «ферм» для разведения животных с целью последующей продажи частей их тел.

Особенно популярен у покупателей так называемый «тигриный клей», представляющий собой вещество коричневого цвета, напоминающее сок. Этот «клей» получают путем растворения скелетов тигров в скороварке высокого давления в течение двух-трех дней. Производители такого клея покупают детенышей тигров на фермах, а когда животные становятся достаточно большими, их забивают ради их скелетов.

Подробности о покупателях, их предпочтениях и мотивах платить более 15 000 долларов за килограмм такого «клея» никогда не изучались. Но теперь сотрудник факультета экономики пищевых продуктов и ресурсов Копенгагенского университета Данг Ву Хоай Нам сумел втереться в доверие покупателям тигриного клея, чьи предпочтения он проанализировал в новом исследовании.