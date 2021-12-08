Тысячи тигров выращивают на фермах в Азии, чтобы варить из них «целебный» клей

В 2017 году международная неправительственная организация Агентство экологических расследований (EIA) выявила более 200 тигриных ферм в Китае, Лаосе, Таиланде и Вьетнаме. В сумме на фермах содержатся от 7000 до 8000 тигров, что более чем в два раза превышает количество тигров, оставшихся в дикой природе.
Этих тигров выращивают как домашний скот с единственной целью – использовать их скелеты и части тела для производства незаконных традиционных лекарств, которые, как считается, могут лечить ревматические заболевания и другие недуги.
В одном из наших прошлых материалов специалист по борьбе с контрабандой тигров Дебби Бэнкс из британского Агентства экологических расследований подчеркивал: «В Азии выведенные в неволе кошки десятилетиями подпитывают убийственную торговлю дериватами тигров, повышая спрос и побуждая к браконьерству».
Китай – один из крупнейших потребителей: спрос на предметы интерьера из тигриных шкур и традиционные лечебные снадобья из костей тигра поощряет эту убийственную торговлю. Китайские развлекательные центры, где живут тысячи тигров, часто выполняют и роль «ферм» для разведения животных с целью последующей продажи частей их тел.
Особенно популярен у покупателей так называемый «тигриный клей», представляющий собой вещество коричневого цвета, напоминающее сок. Этот «клей» получают путем растворения скелетов тигров в скороварке высокого давления в течение двух-трех дней. Производители такого клея покупают детенышей тигров на фермах, а когда животные становятся достаточно большими, их забивают ради их скелетов.
Подробности о покупателях, их предпочтениях и мотивах платить более 15 000 долларов за килограмм такого «клея» никогда не изучались. Но теперь сотрудник факультета экономики пищевых продуктов и ресурсов Копенгагенского университета Данг Ву Хоай Нам сумел втереться в доверие покупателям тигриного клея, чьи предпочтения он проанализировал в новом исследовании.
Хоай Нам выяснил, что «сырье» для тигриного клея поступает не только с тигриных ферм, но и от тигров, добытых браконьерами. При производстве этого продукта также используются кости антилоп, панцири черепах, оленьи рога, некоторые травы, а также, зачастую, опиум. «Клей» употребляют, смешивая с водкой или вином.
40 процентов опрошенных покупателей сообщили, что используют тигриный клей при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 32 процента употребляют его для улучшения своего общего состояния здоровья, а пять процентов сообщили, что надеются этим способом улучшить свою сексуальную активность.
Хоай Нам настаивает, что указанные в исследовании EIA страны должны увеличить свои инвестиции в защиту тигров, усилить полицию и отряды парковых рейнджеров, а также развернуть информационные кампании, нацеленные на потребителей, чтобы предотвратить использование тигров в традиционной медицине.
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