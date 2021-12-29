Тюлени помогли ученым исследовать труднодоступные места Антарктиды

Континентальные шельфы Антарктиды являются одним из наиболее биологически продуктивных регионов Мирового океана. Это связано с большим количеством питательных веществ, образующихся при взаимодействии океана, морского льда и шельфового ледника.

В Восточной Антарктиде сильный катабатический ветер усиливает образование морского льда в прибрежных полыньях, областях открытой незамерзшей морской воды, окруженных морским льдом. За их пределами иногда образуется обширный морской лед, который крепится к берегу (припай). Именно на этих участках обитает множество антарктической фауны – например, тюлени Уэдделла и императорские пингвины.