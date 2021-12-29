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Природа

Тюлени помогли ученым исследовать труднодоступные места Антарктиды

National Geographic Россия
29 декабря 2021
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Фото: Nobuo Kokubun
Животные могут с легкостью проникнуть туда, куда нет хода исследовательским судам.

Континентальные шельфы Антарктиды являются одним из наиболее биологически продуктивных регионов Мирового океана. Это связано с большим количеством питательных веществ, образующихся при взаимодействии океана, морского льда и шельфового ледника.

В Восточной Антарктиде сильный катабатический ветер усиливает образование морского льда в прибрежных полыньях, областях открытой незамерзшей морской воды, окруженных морским льдом. За их пределами иногда образуется обширный морской лед, который крепится к берегу (припай). Именно на этих участках обитает множество антарктической фауны – например, тюлени Уэдделла и императорские пингвины.

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Для более глубокого понимания жизни в этих районах ученым нужно больше данных, описывающих, как поверхностные и глубоководные воды из близлежащих прибрежных районов вторгаются на шельф и смешиваются с местными водами. Но из-за сложности проведения океанографических наблюдений с судов в районах континентальных шельфов, покрытых припайным льдом, такие водообмены между шельфами и их сезонные колебания недостаточно изучены.

Здесь на помощь ученым пришли морские обитатели. В последние годы исследователи начали использовать специальное оборудование, которое устанавливается на тюленях или морских слонах и позволяет определять характеристики воды в океане по мере перемещения животных.

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Shinichiro Kinoshita Схематическое изображение раннеосенних океанографических и связанных с ними биологических условий на континентальном шельфе, выявленных в ходе исследования. Цветные стрелки показывают приток воды через шельф, а белые стрелки в виде блоков показывают возможный поток трофической энергии. Водные массы обозначены следующим образом и показаны разными цветами: mCDW – модифицированная циркумполярная глубоководная вода (теплая и высокая соленость), WW – зимняя вода (холодная и низкая соленость), AASW – поверхностные воды Антарктики (теплая и низкая соленость)

Для более глубокого понимания биологического производства в этих районах ученым нужно больше данных, описывающих, как поверхностные и глубоководные воды из близлежащих прибрежных районов вторгаются на шельф и смешиваются с местными водами. Но из-за сложности проведения океанографических наблюдений с судов в районах континентальных шельфов, покрытых припайным льдом, эти водообмены между шельфами и их сезонные колебания недостаточно изучены.

Здесь на помощь ученым пришли морские животные. В последние годы исследователи начали использовать специальное оборудование, которое устанавливается на тюленях или морских слонах и позволяет определять характеристики воды в океане по мере перемещения животных.

«Предыдущие исследования с использованием инструментов, привязанных к мигрирующим южным морским слонам и местным тюленям Уэдделла – глубоко ныряющим хищникам – показали некоторые интересные физические процессы в антарктических районах. Но даже здесь почти не проводилось исследования прибрежных территорий, покрытых припайным льдом», – Нобуо Кокубун, соавтор исследования.

Ученые провели полевое исследование зимних океанографических условий и их биологических последствий в восточной части Земли Дроннинг Мод и западной части Земли Эндерби в Восточной Антарктиде, прикрепив устройство CTD-Satellite Relay Data Logger к головам восьми тюленей Уэдделла с марта по сентябрь 2016 года. Устройства весили всего около полукилограмма и были размером с небольшой кубик Рубика.

Используя полученные данные, исследователи обнаружили, что теплая вода с низкой соленостью появлялась осенью и распределялась глубже по мере течения сезона. Метеорологические и океанографические моделирования показали, что преобладающий осенью восточный ветер вызывает поток поверхностных теплых вод с шельфа.

Данные о том, как ныряли тюлени, показали: теплая вода с низкой соленостью оказала положительное влияние на поведение ластоногих при поиске пищи. В целом исследователи считают, что физический процесс, приводимый в движение ветром, может повысить доступность добычи в прибрежной морской экосистеме Антарктики.

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Исследование показало, что тюлени с прикрепленными к ним океанографическими датчиками могут быть полезными помощниками в изучении океанографических и экологических условий на очень широком диапазоне континентальных шельфов Антарктики, покрытых припайным льдом. 

В конечном итоге исследователи надеются использовать эти данные для прогнозирования того, как прибрежная морская экосистема Антарктики реагирует на продолжающиеся быстрые изменения антарктического морского льда.

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